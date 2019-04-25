РФ упростила получение гражданства жителям «ЛДНР»

Президент России Владимир Путин в среду, 24 апреля, подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в указе.

Отмечается, что это решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

В документе подчеркивается, что жители упомянутых районов Украины могут подавать заявления о приеме в гражданство РФ в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел РФ, перечень которых должно определить МВД. Вместе с заявлениями они должны предоставить ряд документов и их копии, в том числе документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины, документ о перемене фамилии, имени и (или) отчества, документ о наличии гражданства иностранного государства, документ о заключении (расторжении) брака, а также свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство РФ.