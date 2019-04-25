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РФ упростила получение гражданства жителям «ЛДНР»

Скриншот НТВ
Президент России Владимир Путин в среду, 24 апреля, подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в указе.

Отмечается, что это решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

В документе подчеркивается, что жители упомянутых районов Украины могут подавать заявления о приеме в гражданство РФ в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел РФ, перечень которых должно определить МВД. Вместе с заявлениями они должны предоставить ряд документов и их копии, в том числе документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины, документ о перемене фамилии, имени и (или) отчества, документ о наличии гражданства иностранного государства, документ о заключении (расторжении) брака, а также свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство РФ.

Как заявил ТАСС помощник Путина Владислав Сурков, решение президента РФ является справедливым и естественным шагом.

«Это крайне важное событие для граждан «Донецкой и Луганской народных республик». Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу», — заявил Сурков.

Он добавил, что в этих условиях решение Путина является «абсолютно справедливым и неизбежным». «Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными», — подчеркнул Сурков.

Отметим, в декабре Путин подписал закон, дающий главе государства право определять категории иностранцев, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке в гуманитарных целях. В МВД РФ сообщили, что это в первую очередь коснется жителей юго-востока Украины.
По данным МВД РФ, за четыре года Россия приняла более 450 тысяч украинских беженцев. Российское гражданство за этот период получили 360 тысяч украинцев.

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