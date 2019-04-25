РФ упростила получение гражданства жителям «ЛДНР»

Отмечается, что это решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.
В документе подчеркивается, что жители упомянутых районов Украины могут подавать заявления о приеме в гражданство РФ в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел РФ, перечень которых должно определить МВД. Вместе с заявлениями они должны предоставить ряд документов и их копии, в том числе документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины, документ о перемене фамилии, имени и (или) отчества, документ о наличии гражданства иностранного государства, документ о заключении (расторжении) брака, а также свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство РФ.
«Это крайне важное событие для граждан «Донецкой и Луганской народных республик». Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу», — заявил Сурков.
Он добавил, что в этих условиях решение Путина является «абсолютно справедливым и неизбежным». «Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными», — подчеркнул Сурков.