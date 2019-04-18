РФ утверждает, что предпринимает все меры защиты работников посольства Литвы

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Россия информировала свои ответственные службы об угрозах работникам посольства Литвы в Москве и обязала предпринять «все необходимые меры», сообщило министерство иностранных дел Литвы.

В среду литовский МИД получил ответ на врученную России на минувшей неделе ноту, в которой содержалась повторная просьба провести расследование инцидента, информировать о его результатах и обеспечить безопасность работников посольства и членов их семей.

«Литовскую сторону информировали, что министерство иностранных дел России, получившее сообщение об угрозах сотрудникам литовского дипломатического представительства и членам их семей, известило об этом компетентные российские службы с тем, чтобы были предприняты все меры», – сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

По сообщению министерства, 31 марта посольство Литвы в Москве получило письмо, в котором в ответ на оглашенный в Вильнюсе приговор по делу о событиях 13 января 1991 года содержатся «угрозы работникам посольства и членам их семей, их свободе и безопасности в том случае, если они не покинут Москву у течение 1 месяца».

Письмо было подписано объединяющей ветеранов спецслужб России организацией «Ветераны России».

Посольство сообщило, что впервые обратилось в МИД РФ по этому поводу 1 апреля, однако тогда реакции не последовало. 12 апреля послу РФ в Литве была вручена соответствующая нота.

Вынесенным 27 марта судом приговором в деле 13 января 67 граждан России, Беларуси и Украины осуждены на лишение свободы от 4-х до 14-и лет.

Россия, в свою очередь, завела уголовное дело на четырех судей, рассматривавших дело 13 января, и на экс-прокурора Симонаса Слапшинскаса.

BNS

Автор фото: LEMeZza , Ссылка