Rifas расширяется в Панявежисе, примет 100 работников

Панявежское предприятие по производству электронных систем Rifas , принадлежащее эстонской группе Harju Elekter , расширяется и в течение трех лет примет 100 новых работников. Сейчас на литовском предприятии работают 120 человек.

“У Панявежиса, как с расширением Rifas , так и с развитие других компаний, есть хорошая перспектива роста и развития производства, ориентированного на экспорт”, – отметил в пресс-релизе председатель правления Harju Elekter Андрес Алликмаэ.

Как отмечает литовский министр экономики Виргиниюс Синкявичюс, расширение Rifas , которому товары и услуги предоставляют около сотник поставщиков, является важным для экономики региона.

В течение трех лет Rifas планирует трудоустроить 100 монтировщиков электромеханического оборудования, инженеров-электриков и инженеров-механиков – они спроектируют и произведут системы, предназначенные для промышленных предприятий и судов нового поколения.

Harju Elekter контролирует панявежское предприятие с 2004 года, его акции котируются на Таллинской фоновой бирже.

BNS

Метки: Литва