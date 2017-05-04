Рика

Рику и еще одну собачку приютила добросердечная женщина из Григишкес и заботилась о них, как могла. Но вскоре ее не стало, а собачки остались никому не нужные. К счастью, у нас было место в приюте и обе поселились у нас. Вначале Рика очень боялась шума приюта, новых людей вокруг нее. Но сейчас все страхи позади, Рика освоилась, вернулось ее доверие к людям. Это осторожная, но очень ласковая и дружелюбная собачка. Хорошо гуляет на поводке.

Если вы согласны принять эту малышку в свою семью, позвоните нам по тел.

860533452 или напишите на эл. почту gyvunai@lese.lt

Команда «Лесе».

Метки: N18 (1158) 4 мая, приют для животных