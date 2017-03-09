Рима Баталова: «Мы открыты для диалога»

В Литве и в России создана межпарламентская группа по сотрудничеству. В составе литовской группы по межпарламентскому сотрудничеству с Россией 22 депутата. Ее возглавил парламентарий, член фракции Социал-демократической партии Литвы, член Комитета по вопросам здравоохранения, экс-министр здравоохранения Литвы, экс-посол в Российской Федерации, Эстонии, Латвии Антанас Винкус.

В Российской Думе также создана межпарламентская группа по сотрудничеству с Литовской Республикой. О перспективах межпарламентского сотрудничества России и Литвы в эксклюзивном интервью «Литовскому курьеру» руководителя российско-литовской межпарламентской группы, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Римы Акбердиновны Баталовой.

– Прежде всего, мне хотелось бы поприветствовать всех литовских читателей со страниц вашего издания и выразить вам признательность за возможность высказать свое мнение по некоторым вопросам наших двусторонних отношений.

Сегодня перед межпарламентским сотрудничеством между нашими странами открываются, на мой взгляд, достаточно широкие перспективы. Литва является по своему политическому устройству парламентской республикой, поэтому роль представительного органа власти в вашей стране достаточно велика и многие решения, в том числе и касающиеся международных отношений, зависят во многом от позиции Сейма. Именно межпарламентское взаимодействие между нашими странами может стать сегодня той стартовой площадкой, которая поможет вывести наши отношения на новый уровень. Главное – это не бояться сложностей, начинать налаживать конструктивные контакты и стараться договариваться по самому широкому кругу вопросов… Вот такой позиции я придерживаюсь и рассчитываю на то, что и мои литовские коллеги разделяют данную точку зрения. Мы открыты для диалога, и я, пользуясь случаем, призываю литовских парламентариев к всестороннему сотрудничеству.

– Как Вы оцениваете нынешние литовско-российские отношения? Возможно ли хотя бы какое-то улучшение отношений в обозримой перспективе?

– Думаю, ни для кого не секрет, что литовско-российские отношения переживают сейчас не самые лучшие времена. Можно даже сказать, что в этих отношениях наблюдается определенный системный кризис, который отражается в первую очередь на таких сферах, как политика, экономика, гуманитарное сотрудничество. Введенные Европейским союзом санкции и меры, предпринятые Россией в ответ на это, еще более усугубили и без того непростую ситуацию. Так и остаются до конца нерешенными проблемы энергетического характера, вопросы, связанные с «калининградским транзитом», положение этнических русских на территории Литовской Республики.

Однако, несмотря на все это, мне очень хочется верить, что все противоречия между нашими странами носят временный характер и все их можно успешно разрешить. Главное – относиться друг к другу с уважением, учитывать интересы наших народов и стараться действительно делать конкретные вещи для сближения наших позиций. Во всяком случае, я смотрю на ситуацию с оптимизмом и считаю, что нам нужно просто проявить определенную политическую волю в этом вопросе.

– Бывали ли Вы в Литве, приходилось ли Вам сотрудничать, общаться с жителями Литвы?

– Да, мне приходилось раньше бывать в Литве. Как во время спортивных соревнований, так и с частными поездками. В вашей стране у меня много друзей и знакомых, и с некоторыми из них мы продолжаем общаться и взаимодействовать по самому широкому кругу вопросов. В частности, обмениваемся мнениями по развитию паралимпийского спорта и паралимпийского движения в целом. Могу сказать, что это в своем большинстве очень приятные люди, вести диалог с которыми мне доставляет искреннее удовольствие. Я вообще стараюсь не делить людей по национальному признаку. Для меня не важно, кто ты, литовец, американец, русский или поляк. Главное, чтобы человек был хороший…

Что касается самой Литвы, то она всегда производила на меня самое благоприятное впечатление. Одним из самых приятных воспоминаний является поездка в древнюю резиденцию литовских князей – Тракайский замок, находящийся на озере Гальве. Это очень красивое место.

– Допинг в спорте: это объективность современного спорта или инструмент политической борьбы?

– В последнее время ни одно интервью со мной не обходится без этого вопроса. И вы в этом отношении не исключение. Я уже давала много комментариев на данную тему. Могу еще раз повторить. Я глубоко убеждена в том, что допингу нет места в спорте! И я ни в коем случае не могу согласиться с вашей фразой, что допинг стал сегодня объективной реальностью. Безусловно, с ним необходимо бороться самым жестким образом. И все, кто был пойман за употребление тех или иных запрещенных препаратов, должны нести за это самое серьезное наказание. Допинг – это угроза для жизни и здоровья каждого атлета, компрометация принципов Fair play и нарушение честной конкуренции между спортсменами.

Однако любая вина должна быть четко доказана. И это фундаментальный принцип всего международного права. Никакие обвинения не могут быть голословными. В противном случае это нарушает права спортсменов, сводит на нет все их усилия и годы напряженных тренировок. Также я считаю неприемлемым принцип коллективной ответственности, который применяется сейчас некоторыми международными организациями в отношении российских спортсменов. Как говорил в свое время Глеб Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя»: «Вор должен сидеть в тюрьме!» Но это ни в коем случае не должно относиться ко всем его близким, друзьям или коллегам.

Все обвинения в употреблении допинга, не имеющие под собой четких и неопровержимых доказательств, ни в коем случае нельзя рассматривать всерьез. Ведь тогда они действительно могут оказаться очень мощным инструментом политической борьбы. Любое бездоказательное обвинение нарушает еще одну незыблемую аксиому международного права, такую как презумпция невиновности. Этого ни в коем случае нельзя допускать ни в жизни, ни в спорте.

– Вы – титулованная спортсменка, известный политический и общественный деятель. Поделитесь рецептом жизненного успеха. Где Вы находите источник сил, преодоления себя в трудные минуты, когда кажется, что судьба отворачивается от тебя?

– Прежде всего, никогда нельзя терять веру в себя. Нужно бороться и понимать, что, сделав сегодня шаг, завтра ты сделаешь два. Из любой ситуации всегда есть выход. Главное не падать духом и действовать. Заставлять себя преодолевать возникшие препятствия и стремиться добиваться результатов. «Кто, если не я» – вот мой девиз, которому я стараюсь следовать всегда и во всем.

Также в моей работе мне всегда помогала семья. Многим своим достижениям я обязана именно им: моим родным и близким. Именно они и есть, наверное, мои главные источники сил и мои талисманы. Семья для меня крепость и опора. Дом и семейный очаг – это те жизненные ценности, значение которых в жизни любой женщины невозможно переоценить.

Но и еще, безусловно, моя команда. Это те люди, с которыми я вместе иду по жизни, которые помогали и помогают мне во всем. Каждая победа, будь то в спорте или в политике, это труд не только мой, но и тех людей, которые были со мной (тренеры, врачи, массажисты, помощники и т. д.).

Человек сам строит свою жизнь и определяет свою судьбу. Я придерживаюсь именно такой точки зрения. Все, чего достиг человек в своей жизни, возникает исключительно благодаря усилиям его самого или его близких. Ничего не дается нам свыше по мановению волшебной палочки или по взмаху руки. Есть хорошая русская пословица: «Как потопаешь, так и полопаешь». Я думаю, что она является очень справедливой.

– В Госдуме планируют принять законопроект по поводу выдачи бывшим соотечественникам специальных «карт русского» – аналога американской грин-карты. Представьте, пожалуйста, этот проект.

– Насколько я знаю, в настоящее время идет только работа над соответствующим законопроектом, которая инициирована отдельными депутатами. Данная законодательная инициатива еще даже не вынесена на рассмотрение профильного комитета, поэтому говорить о ее принятии сейчас преждевременно. Что касается моего личного мнения, то я не вижу здесь ничего плохого. Тем более, что мы в данном вопросе далеко не первые. Проводя сравнения с другими странами, я бы сравнила возможное появление «карты русского» скорее не с американской грин-картой, а с аналогичными документами, которые есть в некоторых европейских странах, в частности в Польше и Словакии.

По замыслу разработчиков законопроекта, «карта русского» должна стать тем документом, который позволит всем русским, живущим за пределами Российской Федерации, иметь те же права и свободы в культурной и экономической сферах, которые есть у граждан, живущих на территории Российской Федерации. Думаю, что это абсолютно справедливо. Однако, повторюсь еще раз, данный законопроект находится только на стадии разработки и в нем необходимо учитывать очень многие моменты, в том числе финансового и экономического характера.

В заключение я хотела бы поблагодарить вас за интервью. Мне было очень приятно ответить на заданные вопросы. Хочу пожелать всем гражданам Литовской Республики мира, добра и процветания. Очень надеюсь, что отношения между Россией и Литвой станут в скором будущем по-настоящему добрососедскими и будут приносить пользу всем гражданам наших стран, как россиянам, так и литовцам.

– Спасибо за интервью.

Валерий ТРЕТЬЯКОВ

Досье Рима Акбердиновна Баталова родилась в 1964 году. 13-кратная паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы. За свои выдающиеся достижения занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Вице-президент Паралимпийского комитета России. Заслуженный мастер спорта России. В школьном возрасте начала заниматься легкой атлетикой в секции инвалидов-спортсменов по зрению (зрение потеряла еще ребенком по ошибке врачей). Окончила Стерлитамакский техникум физической культуры (1988), Уральскую Академию физической культуры (1996). В течение 32 лет Рима Акбердиновна защищала на международных спортивных аренах честь СССР и России. Член ВПП «Единая Россия», входит в комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Председатель подкомитета ГД по вопросам адаптивной физической культуры и спорту лиц с ограниченными возможностями здоровья. Возглавляет Благотворительный Фонд «Молодость нации» в Республике Башкортостан.

Метки: N10 (1150) 9 марта, Антанас Винкус, грин-карты, законопроект, Интервью, литовско-российские отношения, Рима Баталова