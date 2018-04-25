Rimi готовит конкурента Barbora

Шведская компания ICA Gruppen, которой в Литве принадлежит торговая сеть Rimi, в список стратегических задач на 2019 год внесла электронную торговлю.
Подготовительные шаги Rimi говорят о том, что у работающего пока что без конкурентов электронного магазина Barbora, принадлежащего Vilniaus prekybа, скоро появится соперник, пишет деловая газета Verslo žinios.
В представленной акционерам стратегии речь идет о планах расширять количество магазинов и начать торговлю через интернет.
В настоящее время Rimi Lithuania стремится зарегистрировать торговые марки «e rimi drive», «e-rimi drive», «e rimi», «e-rimi».
Rimi предложит своим покупателям забирать приобретенные через Интернет товары в некоторых магазинах. До сих пор этот способ получения товара в Литве не предлагался.