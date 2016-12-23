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Rimi Lietuva за 213 млн. евро покупает владеющую сетью супермаркетов Iki компанию Palink

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 23, 11:00   |   Комментариев: 0

Шведская компания ICA Gruppen, владеющая четвертой по величине сетью супермаркетов в Литве Rimi Lietuva, за 213 млн. евро приобретает Palink, владеющую сетью Iki.

После сделки Rimi Lietuva станет второй по величине сетью супермаркетов на рынке и сможет более эффективно конкурировать, сообщила Rimi.

“Мы верим в Литву и хотим здесь инвестировать. Будем укреплять наши предложения покупателям, обеспечивая более низкие цены, широкий ассортимент местных пищевых продуктов и обновленные магазины. После объединения сетей от покупателей мы ожидаем повышения количества покупаемых товаров, у нас будет более эффективная цепочка поставок и маркетинг”, – заявил в пресс-релизе глава Rimi Baltic Эдгар Сесеманн.

Сделку еще должен утвердить Совет по конкуренции – разрешение на объединение ожидается получить не позднее четвертого квартала 2017 года.

Акции компании Palink сейчас принадлежат Rewe Group, Coop Switzerland, Colruyt Group, Unilec, Conad и компании Baltisches Haus.

BNS

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