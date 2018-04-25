Робот на границе

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Евросоюз хочет осуществлять контроль на своих границах с помощью новой компьютерной программы с детектором лжи и анимационным полицейским. Велики ли риски, связанные с ее использованием?

Литва войдет в тройку стран, на отдельных пограничных участках которых Евросоюз установит компьютерные системы с детектором лжи и анимационным полицейским, сообщает Deutsche Welle. Уже со следующего года тесты новой системы будут проводиться также на внешних границах Венгрии и Греции.

Евросоюз в ближайшем будущем хочет заменить сотрудников погранслужбы анимационными персонажами, которые будут проверять документы, в частности визу и загранпаспорт, а также финансовую состоятельность желающего въехать в европейскую страну. Также анимационный пограничник может спросить путешественника о багаже или цели визита. Ответы будут сниматься на камеру и сразу же анализироваться. Ожидается, что программное обеспечение должно по выражению лица человека определить, лжет он или нет.

Если человек проходит испытание на детекторе лжи успешно, ему не надо общаться с обычными пограничниками. В противном случае его ждет полная процедура пограничного и таможенного контроля.

Автоматическая система пограничного контроля является частью совместного исследовательского проекта iBorderControl, в котором участвуют литовские пограничники, венгерские полицейские и Университет имени Лейбница в Ганновере. Цель проекта — сделать пограничный контроль при въезде в ЕС более быстрым и надежным.

Ежегодно на территорию ЕС въезжают около 700 миллионов человек.

Ожидается, что новая компьютерная система пограничного контроля будет помогать выявлять в большом потоке въезжающих нелегальных мигрантов и людей, связанных с криминалом.

Между тем независимые эксперты сомневаются в успехе этого проекта, стоимость которого составляет 4,5 млн евро. У профессора Беннетта Кляйнберга из Института криминалистики при университетском колледже Лондона прежде всего возник вопрос, можно ли по выражению лица и мимике точно установить, лжет ли человек. Научных доказательств этому нет, указывает профессор. Применение этой техники лишь дает возможность понять, испытывает человек стресс или нет.

Очень часто во время путешествия стресс неизбежен, например, когда транзитный пассажир должен успеть на следующий рейс, или когда пассажиры путешествуют с детьми. Поэтому существует риск того, что людей, которые проходили компьютерный погранконтроль, могут необоснованно заподозрить во лжи и заставить пройти полную пограничную и таможенную процедуру контроля.

«И с научной точки зрения это вызывает сомнение», — добавляет профессор Кляйнберг. Результаты первого теста новой программы, проведенного среди 30 человек, показали, что машина выявила 76 процентов из всех предоставлявших ложные данные.

Результаты тестовой фазы проекта будут переданы в Еврокомиссию, которая вместе со всеми странами — членами ЕС примет решение о том, будет ли пограничный контроль на границах Евросоюза осуществляться по-новому.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ