«Родной край поэта»

В Литературном музее А. С. Пушкина (Вильнюс, ул. Субачяус, 124) открылась выставка «Родной край поэта», посвященная 135-летию со дня рождения классика белорусской литературы Якуба Коласа.

В экспозиции представлены фотоработы родных мест поэта в Столбцовском районе Минской области, которые он воспевал во многих своих произведениях. Как музыка, как песня звучало каждое название мест, где жил и бывал Я. Колас, а с 1906 года его жизнь и творчество неразрывно связаны с литовской столицей.

Организаторами выставки выступили Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа г. Минска и Литературный музей А. С. Пушкина г. Вильнюса при поддержке посольства Республики Беларусь в Литве. Это третий совместный проект двух музеев, посвященный творчеству Якуба Коласа, который осуществляется в рамках соглашения о долговременном творческом сотрудничестве.

В церемонии открытия выставки приняли участие советник-посланник посольства Республики Беларусь в Литве Людмила Татаринович, советник посольства Ольга Дашиневич, директор музея Якуба Коласа Зинаида Комаровская, директор Литературного музея А. С.Пушкина Надежда Пятраускене, педагоги Вильнюсской гимназии им. Ф. Скорины, представители белорусской диаспоры.

По словам Зинаиды Комаровской, музей Якуба Коласа тесно связан с Литературным музеем А. С. Пушкина и не исключено, что поэт мог бывать в этом доме, поскольку в 1913-15 годах Якуб Колас вместе со своей женой Марией Каменской жили в пригороде Вильно – Павильнисе, в доме Марии Дмитриевны. Я. Колас описывал свой путь в редакцию «Нашей нивы», который проходил мимо этой усадьбы. И понимая, насколько Я. Колас любил творчество А. С. Пушкина, он был для него кумиром, и зная, что здесь жили родственники Пушкина, он не мог не зайти в этот дом. Поэтому я попросила директора музея поискать в архивах, может быть, сохранились какие-то документы, воспоминания Варвары Алексеевны, какой-то небольшой намек на то, что Я. Колас мог тут бывать.

«Эта выставка более эмоциональная, нежели информационная, – говорит Зинаида Николаевна. – Мы хотели просто показать родные места поэта, которые подарили ему не только жизнь, но и вдохновение, талант, показать, как чтят имя Якуба Коласа в Беларуси».

В следующем году исполнится 95 лет поэме «Новая земля» и 100 лет поэме «Сымон-музыка». Один из разделов поэмы «Новая земля» носит название «Дзядзька ў Вільні». Это впечатление Коласа о первом приезде в Вильно, где он устами своего дядьки Антося красочно и живописно описывает этот город. К юбилею поэмы совместно с руководством Литературного музея А. С. Пушкина будет организована пешая экскурсия «Павильнис – Я. Колас – Вильнюс». К этой дате будет выпущен также специальный буклет «Пушкин, Колас и Вильнюс».

Кроме того, 9 ноября в Вильнюсе откроют памятную доску поэту. Она будет установлена на здании, где располагалась редакция газеты «Наша нива», на пересечении улиц Траку и Пилимо, где работал белорусский классик.

Инф. «ЛК».

Метки: N42 (1182) 19 октября, Литературный музей А. С. Пушкина, Якуб Колас