Родственники жертв авиакатастрофы в аэропорту Ростова-на-Дону подали иск к компании FlyDubai на 10 млн долларов

Родственники погибших при крушении лайнера Boeing 737-800, разбившегося 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону, обратились в суд ОАЭ с иском о взыскании с авиакомпании FlyDubai 10 млн долларов в качестве компенсации. Об этом сообщил в четверг “Интерфаксу” адвокат истцов Всеволод Сазонов.

“Предварительные выводы Межгосударственного авиационного комитета свидетельствуют о том, что причиной аварии может быть ошибка пилота. До тех пор, пока этот вывод не опровергнут, выплата компенсации является обязательной как в соответствии с международными законами и договорами, так и в соответствии с законом ОАЭ”, – сказал он.

Адвокат уточнил, что коллегия гражданской авиации суда эмирата Дубай (ОАЭ) уже приступила к рассмотрению иска. По его словам, 6 ноября состоялось заседание, на котором адвокат FlyDubai представил в суд возражения на исковые требования. Следующее слушание назначено на 20 ноября.

Самолет Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел катастрофу рано утром 19 марта при попытке сесть в аэропорту Ростова-на-Дону в сложных метеоусловиях. По предварительным данным, экипаж самолета дважды пытался зайти на посадку, но безуспешно, и два часа кружил над аэропортом. При попытке уйти на очередной круг самолет рухнул возле взлетно-посадочной полосы, разлетевшись на мелкие фрагменты. Все находившиеся на борту люди – 55 пассажиров и семь членов экипажа – погибли.

После крушения самолета высказывались различные версии трагедии. Российский Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает наиболее приоритетнойчеловеческий фактор. По его данным, командир самолета допустил ошибку – пытаясь увести машину на очередной круг после неудавшейся посадки, он проигнорировал показания приборов и направил лайнер вниз вместо набора высоты.

Также в СМИ появлялись предположения о том, что Boeing 737-800 не удалось вывести из пике из-за случайно нажатой пилотом кнопки. Кроме того, среди возможных версий авиакатастрофы рассматривалась техническая неисправность (отказ системы управления рулем высоты). Версию теракта исключили сразу.

NEWSru.com

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