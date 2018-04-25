Роджер Федерер – лучший среди лучших

🔊 Воспроизвести

Спортсмен из Швейцарии Роджер Федерер, который почти шесть лет удерживал первую позицию в рейтинге лучших теннисистов мира, а с начала 2000-х годов постоянно состоял в первой десятке топа игроков одиночного разряда, считается самым лучшим представителем современного поколения теннисистов. Одним из успехов швейцарца стало его 20-кратное лидерство среди всех победителей «Большого шлема», что является абсолютным достижением.

Восхождение

Будущая звезда теннисного корта родился в небольшом альпийском городке Базеле. Уже в 12 лет Роджер вышел на свои первые юношеские соревнования. На Национальном турнире среди юниоров Федерер попадает в финал. Инструктор Питер Картер вывел за несколько лет своего подопечного на мировую арену, где Роджер в 16 лет стал победителем в Уимблдонском соревновании в юношеской категории.

Выступление в Великобритании открыло перед Федерером путь к профессиональной карьере. Через год он штурмует турнир «Ролан Гаррос», где после нескольких неудач все-таки получает первое место. А затем Роджера берут в сборную Швейцарии, которая в 2000 году отправляется на Летние Олимпийские игры в Сиднее.

К сожалению, в соревновании команда молодых альпийских спортсменов показала себя неважно. Отчасти это произошло по причине неполного состава, а отчасти из-за недостатка техники. В этот момент в жизни молодого спортсмена появляется новый опытный тренер Петер Лундгрен, который помогает Роджеру решить его проблемы с некоторыми приемами игры.

Благодаря грамотной подготовке уже в 19 лет Роджер становится призером Миланского соревнования, а еще через год на Уимблдоне обыгрывает кумира своего детства Пита Сампраса.

После такого сильного старта Роджер начинает побеждать с неизменным успехом: в числе его наград за два года насчитывается несколько первых премий 8 турниров подряд, в том числе и американский «Мастерс», а также повышение рейтингов популярности. 2004 год ознаменовался для молодого спортсмена полным успехом на трех турнирах «Большого шлема», которые сыграли главную роль в его спортивной биографии. Швейцарец становится первой ракеткой мира и не теряет этого титула на протяжении нескольких лет.

Лучшие розыгрыши Роджера Федерера

Помимо этого он восходит на пьедестал победителей в открытых чемпионатах Австрии и Америки, а также в четвертый раз становится призером Уимблдона. В 25 лет он вновь подтвердит свое достижение, повторив первенство на турнире в Великобритании. В 2008 г. Роджера преследуют травмы, но это не мешает ему с успехом появиться на Олимпиаде в Пекине и взять золотую медаль.

Череда побед на «Большом шлеме», серебро на Олимпийских играх в Лондоне приближают Федерера к триумфу на своем тысячном турнире, который он провел в 2015 году.

Главной интригой мирового теннисного сообщества долгое время является соперничество двух великих игроков современности: швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля. Два молодых спортсмена — единственные из всех популярных теннисистов продержались на верхних строчках мирового рейтинга непрерывно в течение пяти лет, после чего Федерер продолжил удерживать свою позицию, а Надаль был временно смещен другим спортсменом.

Регулярно они попадают в соперничество друг с другом. Более чем в 35 совместных сетах испанец побеждал своего соперника из Швейцарии с большей регулярностью. Несмотря на свое состязание на корте, теннисисты в жизни являются близкими друзьями и крайне редко высказываются в СМИ с критикой игры друг друга.

2016 год ознаменовался для Роджера Федерера несколькими неудачами в турнирах и двумя серьезными травмами. В начале года Роджер получил растяжение мышц спины, а летом серьезно повредил ногу. Тогда-то и стали появляться слухи, что Роджер планирует закончить карьеру. Разумеется, это на некоторое время вывело его из строя. Но уже через несколько месяцев Федерер попадает в финал Australian Open, для чего ему необходимо было обыграть в полуфинальном матче Станисласа Вавринку, спортсмена из Швейцарии.

После некоторого перерыва в соперничестве в паре с Роджером в конце января 2017 года на Australian Open сыграл второй лидер теннисного корта – Рафаэль Надаль, который в этот раз уступил Федереру. Но в 2017 году ему не удалось вернуть себе звание первой ракетки мира: он стал вторым, хотя и выиграл два турнира «Большого шлема».

В феврале 2018 года Роджер вновь стал первой ракеткой мира в Роттердаме, при этом вновь обошел в рейтинге ATP своего вечного противника Рафаэля Надаля. В июне 2018 года на теннисном турнире в Галле, к удивлению многих поклонников, Федерера обыграл хорват Борна Чорич, несмотря на то что швейцарец являлся действующим обладателем трофея.

Тогда же он был признан самым возрастным лидером рейтинга ATP (36 лет 10 месяцев и 10 дней). В следующем месяце он установил рекорд по количеству побед на траве за всю историю тенниса.

Федерер принадлежит к числу самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Предположительно, его состояние насчитывает 76 млн. франков (порядка $76,4 млн).

В этом году он стал лидером бренд-рейтинга Forbes среди спортсменов. В этом списке он обогнал и футболиста Криштиану Роналду, и бегуна Усэйна Болта. Стоимость бренда Роджера Федерера – $37,2 млн. Многие мировые компании мечтают заключить рекламный контракт с теннисистом. Одна из последних сделок состоялась с компанией Barilla – она рассчитана на срок более 5 лет, и оценили ее эксперты в $40 млн.

Так, весной 2018 года у Роджера Федерера закончился контракт с Nike, их сотрудничество длилось с 1994 года.

В июне 2018 года Роджер подписал контракт о сотрудничестве с Uniqlo на 10 лет на $30 млн в год. Таким образом, контракт будет действовать даже после завершения его карьеры.

Благотворительность

В 2015 году Федерер издал книгу «Легендарная ракетка мира», где поделился секретами своей жизни с поклонниками. Там он рассказал и о благотворительности, в которой принимает активное участие. Он является президентом благотворительного фонда «Roger Federer Foundation», основанного в 2003 году. За это время он собрал около 34 млн франков и дал возможность 850 тыс. детей из Африки получать образование. Также он каждый год переводит деньги в Schweizer Sporthilfe с целью поддержки 40 молодых талантов, которых лично выбирают Федереры по социальным критериям.

Награды

2005, 2006, 2007, 2008, 2018 –победитель престижной премии «LaureusWorldSportsAwards» в номинации — спортсмен года

2008 – золотая медаль на Олимпийских играх в Пекине (парный разряд)

2012 – серебряная медаль на Олимпийских играх в Лондоне (одиночный разряд)

2004, 2005, 2006, 2007, 2009 – игрок года по версии Association of Tennis Professionals

Подготовлено по сообщениям СМИ