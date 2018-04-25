Роландас Паксас: надо говорить и договариваться

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На прошлой неделе европарламентарий и бывший президент Литвы Роландас Паксас посетил Москву и встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и даже с президентом России Владимиром Путиным.

Россия заинтересована в стабильности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с депутатом Европарламента от Литвы, заместителем председателя группы «Европа свободы и прямой демократии» Роландасом Паксасом предложил создать неформальную рабочую группу для восстановления диалога между российскими законодателями и Европарламентом.

«Мы исходим из того, что диалог обязательно должен быть, и он лежит в основе любых решений», — сказал спикер. «В связи с этим мы могли бы обсудить в том числе создание (если мы выйдем на понимание, что это возможно и будет результативно), может быть, как первый шаг, неформальной рабочей группы», — обратился Володин к Паксасу.

В свою очередь Паксас поддержал идею о создании такой контактной группы.

Володин также заявил о недопустимости использования основополагающих экономических институтов и развязывания торговых войн в угоду политическим амбициям.

«Когда сегодня берут и используют тот же доллар в политических интересах, когда используют банковскую систему, платежные системы в политических интересах — это недопустимо. Они не только подвергаются сомнению, но и, как вы понимаете, доверие от этого падает к таким базовым институтам, которые формировались десятилетиями», — сказал Володин.

По мнению спикера, это свидетельствует о глубоком кризисе, поразившем многие институты. Поэтому, считает Володин, необходимо восстанавливать доверие к ним, руководствуясь принятыми в рамках ООН решениями и международными соглашениями.

«Если кто-то игнорирует голос одной, другой, третьей страны, к чему это приведет? Мы сегодня с вами видим, что в достижении своих политических амбиций и желании поддержать отдельную экономику торговые войны развязаны в отношении большого количества государств. Не только в отношении России, а также Китая, Ирана, Турции, в отношении других стран», — добавил он.

На встрече с Роландасом Паксасом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что Россия заинтересована в единстве и стабильности Евросоюза, который является для нее важным торговым и политическим партнером.

«Нас начали обвинять, что Россия хочет расшатать ситуацию в Евросоюзе. Да мы заинтересованы в единстве Евросоюза, это для нас важный торговый и политический партнер», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что если в Евросоюзе «не дай бог начнется хаос, то он перекинется с точки зрения негативных последствий на Россию». «Россия в этом не заинтересована», — отметила председатель верхней палаты парламента.

По ее словам, товарооборот между Россией и Евросоюзом в 2017 году вырос больше чем на 20%, по итогам девяти месяцев 2018 года был такой же рост.

«Есть понимание взаимной заинтересованности в сотрудничестве. Кто бы что ни говорил, Россия всегда была, есть и останется частью Европы. В интересах как России, так и европейских государств — восстановить сотрудничество и взаимодействие», — подчеркнула Матвиенко.

На сайте Совета Федерации выложено видео встречи Матвиенко и Паксаса. Свою беседу с Матвиенко Паксас начал с воспоминаний о своей учебе в Ленинграде, затронул тему акробатического пилотирования — Паксас по-прежнему самостоятельно пилотирует — а позже детально остановился на фоне взаимоотношений между странами Запада и Россией.

«Выражение Public relations произошло от слова «пропаганда». Когда-то американцы поменяли его, оно им казалось неудобным, но сейчас то значение можно смело вернуть назад. Каждый день льется пропаганда. И такая пропаганда, которая просто пугает людей. И милитаристическая пропаганда. Я разделяю людей, которые просто живут (…) и политиков. (…) Есть две пословицы про соседей. Английская, в которой говорится, что хорошие соседи делают хороший забор. Она мне не очень нравится. А вот другая, что, примерно, жену можно выбрать, а соседа тебе дает Бог. И с соседом нужно жить в мире и согласии», — сказал Паксас. При этом он оговорился, что знает, какая реакция СМИ на Родине ожидает его после такого визита в Москву.

«Мы знаем, какому капиталу принадлежит 80% СМИ Европы. Кто платит, тот и определяет политику», — заметила Матвиенко.

По словам Паксаса, лично себе он выдвигает цель, что с россиянами «надо говорить, договариваться и искать понимание между народами». При этом он отметил, что отдает себе отчет в том, какой «массовый психоз» сегодня в отношении России. По его словам, две трети депутатов Европарламента сегодня настроены именно так, а те, кто расположен к конструктивному диалогу, составляют не более четверти Европарламента.

«Но ситуация быстро меняется», — сказал Паксас, имея в виду возможные перемены после выборов в Европарламент в мае 2019 года. Он считает, что свои силы укрепит та часть депутатов, которые выступают за национальные страны, за свой язык, за собственные права. «Я не за развал Евросоюза, хоть меня и называют евроскептиком. Я — еврореалист», — продолжил он.

Снижение напряженности в регионе

После возвращения в Вильнюс Роландас Паксас на пресс-конференции заявил, что во время визита в Москву встретился с президентом России Владимиром Путиным, с которым обсудил вопрос о снижении напряженности в регионе Балтийского моря.

«Я говорил о Литве и о Калининграде, новых отношениях между Литвой и Калининградом, чтобы на этом лоскутке земли, на котором Бог нам дал возможность жить, начать разоружение, чтобы в регион пришла стабильность, чтобы пришли иностранные банки, чтобы пришли технологические парки, чтобы здесь развивалась экологическая промышленность и существовало культурное сотрудничество», — заявил Паксас.

По словам европарламентария, он готов «убедить президента США Дональда Трампа в том, что это правильный шаг и что эти крупнейшие геополитические державы могут договориться, чтобы, возможно, и Папа Римский взялся курировать этот лоскуток».

«Я получил положительный ответ президента России Путина, ему эта идея понравилась, и он хочет продолжать ее развивать», – сказал Паксас.

«Поживем — увидим, как будут реагировать ведомства или руководители других государств, возможно, Германии, может быть, Польши, может быть, Финляндии или США. Я представляю, что с чего-то нужно начинать» – сказал он.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис назвал визит Паксаса попыткой вбить клин во внешнюю политику не только Литвы, но и всего Евросоюза.

«Это без комментариев. Я понял бы, если бы это было частное лицо, но это представляющий Литву член Европарламента. Это совершенно неудачное и несвоевременное решение, попытка внести разлад в нашу внешнюю политику, и уже не только Литвы, но и если иметь в виду отношения Евросоюза и России», — сказал Сквярнялис.

Паксас заявил, что встретиться с российскими политиками должен был сам премьер.

«Если мой визит и моя встреча с тремя руководителями является расколом единства Евросоюза или Евросоюза и Литвы, то это единство мало чего стоит, если его можно так внезапно расколоть», – сказал Паксас.

Информация «ЛК», BNS