Роландас Паксас: Сегодняшний идеологический диктат брюссельской бюрократии – неприемлем   

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На этих выборах в Европейский парламент в нашей стране как никогда много списков и кандидатов. В гонке участвуют не только партии, но и общественные комитеты – более 300 претендентов на всего 11 мест. «Литовский курьер» задал одинаковые вопросы лидеру каждого из 16 списков. В этой публикации отвечает первый номер общественного комитета „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“, депутат Европарламента Роландас Паксас. Список на выборах 26 мая идёт под номером 1.

— Какие Ваши основные приоритеты работы в Европейском парламенте?

— Европейский союз я понимаю, как сообщество на основе суверенности и независимости государств, которое объединяет народы и страны Европы. Я против глобализации и силовой политики, которая направлена на попытку создания новой федерации. Брюссельская бюрократия хочет доминировать над всем: над народами, над государствами, над верой и традициями. Для меня такой идеологический диктат неприемлем.

Демократия – это основа работать для общества в духе христианской любви и правосудия. Мы стремимся, чтобы Европейский союз стал социально чувствительным и солидарным, был сообществом на основе справедливости и человечности, в котором уважаются люди разной народности, их культура и традиции.

Для каждого европейца должно быть эффективно реализовано право на защиту от нищеты и социального разрыва. В сегодняшнем конфликтном мире Европа должна строить мосты между государствами и людьми.

— Каким будет Европейский союз через 5-10 лет – как Вы его видите и какое будущее было бы самым выгодным для Литвы, особенно зная то напряжение, которое вызвано Брэкзитом, рост популярности высказываний о концепции Европы «разных скоростей» и так далее?

— Ключ к будущему Европейского союза – в наших руках. Великобритания хочет выйти из Евросоюза, сопротивляясь унификации и бесконтрольному бесчинству брюссельской бюрократии, которую стимулируют меркантильные интересы Германии и Франции. Долго так продолжаться не может. Или Европейский союз обернётся к фундаментальным ценностям и демократии, или его разорвёт буйство хищников глобального мира. У брюссельской бюрократии и её байках о Европе разных скоростей нет будущего. Думаю, что новоизбранный Европарламент должен будет преобразовать Европейскую комиссию, чтобы комиссары напрямую избирались в странах-членах ЕС.

— Самая большая внешняя граница ЕС в Литве – с Беларусью. Предположим, что Беларусь уже запустила свою АЭС. Зная законы и позицию Литвы, нужно ли через ЕП давить на Брюссель прекратить любые взаимоотношения с Беларусью? Насколько это реально в общем контексте ЕС, если мы знаем, что только Польша поддерживает строгую позицию Литвы в этом вопросе?

— Сегодняшняя позиция Литвы в отношении с соседними странами, особенно с Российской Федерацией и Беларусью, неправильная и, я бы даже сказал, вредная. Особенно в том смысле, что она противоречит фундаментальным европейским ценностям, отрицает общие принципы безопасности и внешней политики, которые утверждены в Маастрихтском и Лиссабонском договорах, и ослабляет возможности экономического сотрудничества. Литва должна руководствоваться национальными интересами национальной безопасности и не перешагивать аспектов общей внешней политики. Литва должна поощрять развитие долгосрочной программы экономических взаимоотношений в регионе, а не сеять недоверие и конфронтацию. У меня была возможность, как депутата Европарламента, обсудить напрямую это с президентом Беларуси Александром Лукашенко и дождаться положительного взгляда на дружбу. Искажённые факты о безопасности Островецкой атомной электростанции сегодня стали дешёвым инструментом внутреннего политиканства, которыми в Литве спекулируют так называемые консерваторы.