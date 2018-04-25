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Популярность знакомства через Интернет растет во всем мире. Виртуальные романы могут развиваться быстро, однако при столкновении с реальностью они могут так же быстро заканчиваться. Но разбитые мечты — это не самое страшное. Виртуальные знакомства могут подвергнуть серьезной опасности физическое, эмоциональное и духовное здоровье человека.

Представители Ассоциации банков Литвы предупредили о возросшей активности интернет-мошенников, сообщает LRT Radijas. Зачастую злоумышленники пытаются играть на чувствах людей, а потом вымогают деньги. Особенно активизируется «романтическое» мошенничество в преддверии Дня всех влюбленных, 8 марта, в дни праздников.

Менеджер Ассоциации банков Литвы Валерия Лебедева посоветовала людям, ищущим романтических отношений в Интернете, быть предельно осторожными. Так называемое «романтическое» мошенничество является самым распространенным способом вымогательства денег.

Обычно такого рода общение начинается с «любви по переписке» и заканчивается просьбой прислать интимные фото или видео для того, чтобы в дальнейшем с помощью них шантажировать жертв.

«Если вы видите, что ваш новый знакомый (или знакомая) слишком увлечен общением и после всего лишь пары недель признается, что вы ему нравитесь, такую ​​информацию следует воспринимать критически, а не поддаваться иллюзиям, потому что безопасность имеет первостепенное значение», — пояснила Лебедева.

Нужно обращать внимание на то, насколько правдивыми кажутся заявления вашего нового знакомого, а также на то, совпадает ли информация, указанная в профиле, с тем, что он о себе рассказывает. Все просьбы о переводе денег необходимо фиксировать с помощью скриншотов, а также ни в коем случае не предоставлять данные пластиковых карт и личных документов.

Если вы все же решились перевести деньги, проследите за тем, чтобы они были переведены с вашего счета непосредственно на счет того, кто просил вас об этом. Иначе вы можете стать участником схемы отмывания денег. Став жертвой преступления, нужно немедленно обратиться в собственный банк и в полицию.

Не пренебрегайте обычными правилами безопасности. При регистрации на сайте знакомств позаботьтесь о защите своих личных данных. Лучше создать новый электронный адрес, который не содержит вашего имени и фамилии. Общаясь с новым интернет-знакомым, не спешите называть свою фамилию, адрес, номер телефона.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ