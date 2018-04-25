«Ромбовидной» разметки быть не должно

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Каунасское городское самоуправление предложило Министерству транспорта и коммуникаций внести дорожную разметку в виде ромба в Правила дорожного движения (ПДД).

Местные власти предлагают ввести «ромбовидную» разметку в ПДД не как обязательную, а просто утвердить ее законное существование хотя бы для Каунаса.

Такая разметка появилась на улицах Каунаса осенью 2018 года. Сотни пешеходных переходов в городе отмечены ромбами.

Подобная дорожная разметка не зафиксирована в литовских ПДД, поэтому данная инициатива правительства вызвала бурную дискуссию и критику.

Министерство транспорта и коммуникаций потребовало убрать «ромбы», но чиновники Каунаса убеждены, что в этом нет необходимости, и это нестандартное решение, по их словам, доказало свою ценность.

Глава организации транспорта и дорожного движения Каунасского муниципалитета Паулюс Кярас отметил, что «ромбовидная» дорожная разметка улучшила ситуацию на дорогах в городе.

«Мы насчитали 200 несчастных случаев на пешеходных переходах, которые уже были обозначены, и заметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество несчастных случаев сократилось почти на 40%. Я имею в виду дорожно-транспортные происшествия, когда на пешеходных переходах наезжали на пешехода», — отметил Кярас.

Власти Каунаса отмечают, что такая разметка была выбрана исходя из опыта других стран. Символ ромба, также называемый «бриллиантом» в других местах, используется в качестве предупредительного знака в США, Японии, Новой Зеландии и Китае.

Представитель Министерства транспорта и коммуникаций Видмантас Пумпутис, в свою очередь, заявил, что международные организации, находящиеся в Литве, уже поднимали вопрос об использовании такого символа и получили негативный ответ от представителей ООН.

«Такой разметки нет ни в Конвенции о дорожном движении, ни в других странах Евросоюза. И по одной очень простой причине: например, немец, приехавший в Литву, француз или гражданин другой страны Евросоюза не знает, как себя вести, потому что не знает, что это значит. Мы считаем, что ключевые знаки должны в первую очередь соответствовать Конвенции о дорожном движении и быть закреплены в Правилах дорожного движения. Только тогда они могут быть установлены», — заявил Пумпутис.

Ромбы находятся на расстоянии 15 и 30 метров от пешеходного перехода. Самое большое число показывает тормозной путь автомобиля, движущегося со скоростью 50 километров в час. Если машина проезжает по ромбам, не снижая скорости, ступать на переход небезопасно.

В последние годы в Каунасе был принят ряд мер по обеспечению безопасности участников дорожного движения: «разумные переходы», «острова безопасности», специальное освещение.

Местные власти предполагают, что количество дорожно-транспортных происшествий на перекрестках Каунаса уменьшилось в четыре раза за несколько лет.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ