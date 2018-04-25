Российская компания информтехнологий MERA откроет подразделение в Вильнюсе

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Поставщик программного обеспечения российского капитала MERA планирует открыть подразделение в Вильнюсе. В течение нескольких лет компания обещает трудоустроить более 200 программистов, сообщило литовское агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.

«Стратегическое место нового офиса предоставит нам преимущества в работе с клиентами из Скандинавских стран, Германии и Франции, а также возможность установить новые бизнес-контакты в регионе», — отмечает гендиректор MERA Александр Богачек.

У учрежденной 30 лет назад в России MERA есть центры научных исследований и экспериментального развития в Сербии и России, а также офисы продаж в США, она сотрудничает с местными университетами и студентами.

По сообщению агентства, штаб-квартира компании находится в швейцарском Цюрихе, в MERA работают 1500 специалистов. Клиентами компании являются представители автопромышленности и компании финансовых технологий.

BNS