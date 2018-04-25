Российские баскетболисты поедут на Кубок мира

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Мужская сборная России по баскетболу впервые за девять лет пробилась в финальную стадию розыгрыша Кубка мира, которая пройдет в Китае с 30 августа по 15 сентября 2019 года.

В ключевом и заключительном матче двухлетнего отборочного этапа команда Сергея Базаревича в Перми героически вырвала победу у Финляндии со счетом 91:76. Самым результативным игроком встречи стал форвард Дмитрий Кулагин, набравший 22 очка.

Чтобы попасть в число участников Кубок мира, сборной России пришлось проявить всю свою волю и характер. Команда уступала финнам в счете более 35 минут из 40, но в концовке все-таки «дожала» неуступчивого соперника, отмечает пресс-служба Российской федерации баскетбола. Россияне проигрывали по ходу встречи 18 очков, но смогли вырвать победу.

Благодаря этому успеху сборная РФ заняла третье место в группе K, гарантирующее участие в Кубке мира. В активе команды Базаревича восемь побед и четыре поражения. Финны с шестью победами и шестью поражениями стали четвертыми. Также из группы К в финальную часть вышли Франция и Чехия.

«Это была невероятная игра. Мы еще раз продемонстрировали свою сущность: создали себе трудности и героически их преодолели», — отметил тренер Базаревич.

Лучшим результатом российской сборной на Кубке мира является серебро 1994 и 1998 годов. Последнее на данный момент участие отечественной команды в этом престижном турнире датируется 2010 годом. Тогда подопечные Дэвида Блатта попали на соревнования благодаря wild card и заняли седьмое место, уступив в четвертьфинале команде США.

Подготовлено по сообщениям СМИ