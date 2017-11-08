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Российские эксперты по вооружениям посетят Литву

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 08, 12:45   |   Комментариев: 0

 Группа российских инспекторов по контролю над вооружениями в четверг и пятницу поведут инспекцию в Литве в рамках положений Европейской организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ).

Россияне получат право посетить на избранной территории Литвы, площадь которой не должна превышать 20 тыс. кв. метров, военные части и полигоны, заслушать доклад командующего Бригадой мотопехоты Gelezinis Vilkas (“Железный волк”), сообщило министерство обороны.

Инспекторам создадут возможность пролететь над избранным районом на самолете ВВС Литвы и убедиться в том, что никакой не декларированной военной деятельности не осуществляется, говорится в пресс-релизе.

Это будет третий в этом году визит иностранных инспекторов по контролю над вооружениями в Литве в рамках так называемого Венского документа 2011 года. В июне инспекцию избранного района в Литве провела группа белорусских и российских инспекторов по вооружениям, а в июле – группа украинских инспекторов.

В августе белорусские инспектора по контролю над вооружениями, на основании двухстороннего соглашения Литвы и Белоруссии, провели оценочный визит литовской военной части.

Литовские эксперты в этом году провели инспекции в военных частях России, Белоруссии, Украины.

BNS

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