Российские инспекторы начали проверку военных объектов в Эстонии

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Делегация Центра контроля за вооружением прибыла в Эстонию, где проведет инспекцию военных объектов и армейских частей. Как сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-службе Сил обороны Эстонии, инспекция проходит в рамках Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Делегация посетит Центральный военный полигон, 1-ю и 2-ю пехотные бригады. Отчет об инспекции будет передан всем государствам — членам ОБСЕ.

В свою очередь, представители Центра контроля за вооружением Эстонии в 2017 году проводили инспекцию вооруженных сил Белоруссии и принимали участие в российско-белорусских учениях «Запад». Эстонские инспектора принимали также участие в инспекционных поездках в Россию в составе делегаций других стран НАТО.

Государства-члены ОБСЕ могут в рамках Венского документа знакомиться с вооружением и личным составом, с воинскими частями и базами, а также в установленном порядке извещают о проведении военных учений с определенной численностью военной техники и военнослужащих.

В состав ОБСЕ входит 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки.

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