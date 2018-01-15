В пятницу во время поисков пропавшего пилота параплана, который летел в Ниду, пограничники Калининградской области нашли параплан.
“Российские пограничники нашли на своей стороне параплан в море. Человека не нашли”, – сказал BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.
По его словам, параплан найден в нескольких километрах от берега и примерно в полутора километрах от литовской границы.
Поиски пропавшего пилота, который летел из Вильнюса в Ниду, ведутся с вечера четверга.
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