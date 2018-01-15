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Российские пограничники нашли в Балтийском море параплан

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 12, 14:25   |   Комментариев: 0

В пятницу во время поисков пропавшего пилота параплана, который летел в Ниду, пограничники Калининградской области нашли параплан.

“Российские пограничники нашли на своей стороне параплан в море. Человека не нашли”, – сказал BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

По его словам, параплан найден в нескольких километрах от берега и примерно в полутора километрах от литовской границы.

Поиски пропавшего пилота, который летел из Вильнюса в Ниду, ведутся с вечера четверга.

BNS

Метки: 

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