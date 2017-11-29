Российские специалисты отправились в район пропавшей аргентинской подлодки на 12-е сутки поиска

Корвет Robinson ВМС Аргентины с российской техникой и специалистами на борту отправился в район поисков пропавшей подводной лодки “Сан-Хуан” на 12-е сутки после начала поисково-спасательной операции. Ранее начать поиски россиянам не давала непогода – большие волны и сильный ветер.

Российский самолет “Ан-124” с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом “Пантера плюс” на борту, водолазами-глубоководниками и водолазным врачом прибыл в аргентинский город Комодоро-Ривадавия еще в минувшую пятницу. Однако плохие погодные условия не позволили россиянам немедленно выйти в море – в выходные скорость ветра в среднем составляла 50-60 км/ч (более 16 м/с), а в понедельник временами усиливалась до 70-80 км/ч (20-22 м/с). Теперь ветер немного стих, и корабль с аппаратом “Пантера плюс” отплыл из порта Комодоро-Ривадавия.

Возглавляет группу российских спасателей руководитель НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков, передает РИА “Новости”.

Аппарат “Пантера плюс” способен опускаться на глубину до 1000 метров, он оборудован видеокамерами высокого разрешения и манипулятором, с помощью которого в случае обнаружения экипажа живым можно будет загрузить в подлодку контейнеры с аварийным запасом пищи и присоединить шланги для подачи воздуха высокого давления.

По предположению аргентинских военных, подлодка “Сан-Хуан” может лежать на грунте на глубине около 80-200 метров. Но немного восточнее начинается зона, где глубина – до четырех километров. В случае если поиски переместятся на эти глубины, то говорить о спасательной операции не придется – подлодку на таких глубинах просто раздавит. Тогда искать субмарину вместо телеуправляемого аппарата “Пантера плюс” будут российские аппараты “Русь” и “Консул” с судна “Янтарь”, способные вести поиск на глубине до 6000 метро. Но до прибытия “Янтаря” остается еще неделя – он окажется в зоне поиска не ранее 5 декабря.

Напомним, Аргентина довольно долго не обращалась к другим странам за помощью в проведении поисково-спасательной операции, повторяя ошибку России при катастрофе АПЛ “Курск” в 2000 году. По мнению экспертов, именно эта задержка может стать причиной трагических последствий.

У ВМС Аргентины нет никаких спасательных средств, так как подлодка “Сан-Хуан” – единственная действующая субмарина страны. Остальные уже долгие годы стоят в ремонтных доках из-за отсутствия финансирования. На сегодня международная команда, участвующая в поисках пропавшей подводной лодки, насчитывает до 30 судов и самолетов, а также до 4000 человек из 13 стран мира – Германии, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Испании, США, Франции, Норвегии, Перу, Великобритании, Уругвая и России.

Подводная лодка ВМС Аргентины “Сан-Хуан” с 44 моряками на борту перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

Министра обороны Аргентины вызвали в суд из-за исчезновения подлодки

Пока ведутся поиски “Сан-Хуана”, стало известно, что судья аргентинского города Калета-Оливия Марта Яньес вызвала министра обороны Оскара Агуада для дачи показаний в качестве свидетеля по делу об исчезновении субмарины. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

По информации телеканала, министр должен будет ответить на вопросы, касающиеся, в частности, хода поисковой операции и неполадок, о которых сообщал экипаж подводной лодки. Как ожидается, Агуад даст свои показания в письменном виде, передает ТАСС.

Расследование ведется на основании заявления, поданного в суд ВМС Аргентины после начала поисков подводной лодки. К настоящему моменту в деле нет обвиняемых или подозреваемых.

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