Российский генерал главный кандидат на пост главы Интерпола

🔊 Воспроизвести

Генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук претендует на пост главы Интерпола, выборы которого должны пройти 21 ноября. По данным британской газеты Times, он является фаворитом гонки, несмотря на опасения, что Москва использует международное полицейское агентство для преследования политических оппонентов.

Единственный конкурент 56-летнего Прокопчука, который с 2016 года занимает пост вице-президента Интерпола, — исполняющий обязанности президента организации Ким Чон Ян.

Прокопчук стал первым гражданином России, занявшим высокий пост в Интерполе впервые с момента вступления РФ в организацию. В российской делегации отмечали, что он был избран 127 голосами «за» при 10 «против» и восьми воздержавшихся.

Напомним, прежний глава Интерпола Мэн Хунвэй в октябре подал в отставку. Этому предшествовало его исчезновение по прибытию в Китай из Франции. Позднее стало известно, что он задержан властями Китая по подозрению в коррупционной деятельности. Хунвэй подозревается в получении взяток и совершении других преступлений. По одной из версий, он оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

Группа сенаторов США призвала не выбирать главой Интерпола россиянина Прокопчука

Члены сената США призвали голосовать против избрания председателем Интерпола российского генерал-майора Александра Прокопчука . По мнению сенаторов, позволить ему возглавить организацию означает сделать лису главой курятника.

Открытое письмо сенаторов размещено 19 ноября на странице одного из членов верхней палаты парламента США Роджера Уикера. Помимо него под обращением стоят подписи демократов Джена Шахина и Криса Кунса, а также республиканца Марко Рубио.

«Россия регулярно злоупотребляет Интерполом для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Александр Прокопчук лично участвовал в этой стратегии запугивания, которая в конечном счете направлена на ослабление демократических институтов и поощрение авторитарного режима Путина» — заявляют сенаторы.



Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Александра Прокопчука сродни тому, чтобы «поставить лису во главе курятника», уверены политики.

В связи с изложенным в обращении сенаторы призывают голосовать против кандидатуры Прокопчука и просят президента США Дональда Трампа повлиять на членов Генеральной ассамблеи Интерпола с тем, чтобы не допустить избрание россиянина на пост главы

Голосование за президента Интерпола состоится в Дубае в среду, 21 ноября.

NEWSru.com