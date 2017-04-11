Российский сенатор Озеров: угрозы Балтийским странам со стороны России не было и нет

Угрозы со стороны России Балтийским странам не было и не будет, тогда как размещение международных батальонов НАТО в странах Балтии — это вызов для Российской Федерации, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Со стороны России угрозы балтийским странам не было, нет и, я уверен, не будет», — сказал он на встрече с военными атташе.

Вместе с тем, подчеркнул Озеров, размещение международных батальонов в странах Балтии Россия расценивает негативно.

«Это вызов для нашего государства», — заявил сенатор.

«Сам НАТО не рассматривается нами как угроза. Но мы исходим из того, что если мы договариваемся, то соблюдаем договоренности. А если что-то делается вопреки договоренностям, то нам объясняют, почему и что делается», — заметил Озеров.

Желание США построить третий и четвертый позиционный район ПРО в Европе также не вызывает понимания в Москве. «Ссылки на Вашингтонский договор уместны, когда есть реальные угрозы со стороны России Европе. Но мы хотим жить мирно и строить с теми же странами Прибалтики экономические связи», — подчеркнул сенатор.

Заявления о российской угрозе странам Балтии абсурдны и безосновательны, ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Периодически раздающиеся из Вильнюса, Риги и Таллина заявления о том, что Россия угрожает идентичности Балтийских стран и вынашивает против них некие агрессивные замыслы, абсурдны и абсолютно безосновательны. Не зря у нас говорят: у страха глаза велики», — сказал он.

При этом, по его словам, в России «хорошо понимают сугубо политическую конъюнктурную подоплеку подобных утверждений — видимо, таким образом пытаются решать внутренние проблемы, мобилизовывать избирателей путем раскручивания образа внешнего врага».

В странах Балтии дислоцированы батальоны НАТО неподалеку от границ с Россией, альянс регулярно проводит в регионе маневры. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России увеличилась за десять лет в восемь раз.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, батальоны НАТО, Виктор Озеров, угрозы