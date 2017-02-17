Российский стартап задумал обнести Балтику малыми терминалами СПГ

Российский капитал проникает в балтийский сектор сжиженного природного газа (СПГ), потому что наряду с поставляющего СПГ компании Eesti Gaas контролируемого “Газпромбанком” предприятия “Криогаз” подключается новый участник – сравнительно небольшая частная российская энергетическая компания “СПГ-Горская”, собирающаяся обнести Балтийское море терминалами СПГ небольшого объема, которые будут обеспечивать газом суда, которые ходят на Балтике, пишет деловая газета Verslo zinios.

Компания хотела бы, чтобы бункеровочные суда могли достигать любого места в Балтийском море, не отдаляясь от центра бункеровки более чем на 320 км, а глава “СПГ- Горская” Кирилл Лятс сказал газете, что запланированные к созданию на балтийском побережье терминалы не связаны жестко только с заводом предприятия по сжижению газа – это означает, что не весь сжижаемый там газ будет отправляться на малые терминалы компании, а также – что не весь газ, который будет поступать на эти терминалы, будет доставляться из Санкт-Петербурга.

К. Лятс уверяет, что предприятие уже заключило договоры на больший объем СПГ, чем может поставить первая линия по сжижению газа, которая, согласно плану, заработает уже во второй половине этого года: “Часть СПГ мы будем покупать на рынке или путем заключения долгосрочных договоров поставок с другими поставщиками СПГ. Поэтому источники поставок СПГ точно будут разными”.

BNS

Метки: Газпромбанк, Криогаз, Литва, Российский стартап