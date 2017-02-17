Российский капитал проникает в балтийский сектор сжиженного природного газа (СПГ), потому что наряду с поставляющего СПГ компании Eesti Gaas контролируемого “Газпромбанком” предприятия “Криогаз” подключается новый участник – сравнительно небольшая частная российская энергетическая компания “СПГ-Горская”, собирающаяся обнести Балтийское море терминалами СПГ небольшого объема, которые будут обеспечивать газом суда, которые ходят на Балтике, пишет деловая газета Verslo zinios.
Компания хотела бы, чтобы бункеровочные суда могли достигать любого места в Балтийском море, не отдаляясь от центра бункеровки более чем на 320 км, а глава “СПГ- Горская” Кирилл Лятс сказал газете, что запланированные к созданию на балтийском побережье терминалы не связаны жестко только с заводом предприятия по сжижению газа – это означает, что не весь сжижаемый там газ будет отправляться на малые терминалы компании, а также – что не весь газ, который будет поступать на эти терминалы, будет доставляться из Санкт-Петербурга.
К. Лятс уверяет, что предприятие уже заключило договоры на больший объем СПГ, чем может поставить первая линия по сжижению газа, которая, согласно плану, заработает уже во второй половине этого года: “Часть СПГ мы будем покупать на рынке или путем заключения долгосрочных договоров поставок с другими поставщиками СПГ. Поэтому источники поставок СПГ точно будут разными”.
Метки: Газпромбанк, Криогаз, Литва, Российский стартап
я как любой нормальный человек уважаю настоящий профессионализм !Приятно поспорить с человеком который кроет логикой фактами эрудицией пусть даже с противоположной точкой зрения! А этот дурик из года в год трындящий про свои “образования” “специальности” “способности” с птичьей речью составленной из ярлыков, заученных пустых фраз и слоганов, сплетен ничего кроме сарказма и желания сплюнуть не вызывает!
Тимур а что хотеть от конторского клоуна? Это его работа.
твой профессиональный язык -трындявский-лапшу вешать!
да меня смех разобрал когда этот дурень написал про 5 тыс тонн ! ну хотя бы например в декабре 2011 года Усть-лужский контейнерный терминал обработал первый контейнеровоз Emotion с дедвейтом больше 20 тыс ! Тут не надо быть опупенным спецом чтобы залезть в гугл порыскать один два примера чтобы не попасть в глупое положение! Неет наш дурень с пятью “образованиями” церковно приходскими будет клеить лапшу ! Настолько уж оброс жиром от своих печенюшек что даже не сподобится пару буковок в поисковике набрать идиот “самодостаточный”
Вай, вай, пропущена буква. Но мне простительно, мой профессиональный язык – это государственный.
Бава, а вот про образование вы лучше промолчали бы.
…..”у вас хотя бы восмилетнее образование имеется? Во всяком случае складывается такое впечатление”.
…. восмилетнее …
И как вы сочиняете деловые письма. Или только докладные записки и заявления?
слышь дурилка картонная ты для того и сделан чтобы смеяться когда тебе козу покажут ! 5000 тонн вот же дэбил! взял с потолка “специалист” какие то цифры и корячит из себя специалиста! Ты что думаешь нам не пришло в голову навести справки посмотреть грузооборот тоннаж и прочие цифры прежде чем тебе идиоту писать?? Тебя столько раз за твой облезлый хвост ловили что даже не понятно на чём он у тебя держится шут гороховый
И смех, и грех. Ну не могу я не смеяться над “знатоками и специалистами” во всех областях. Ребята, у вас хотя бы восмилетнее образование имеется? Во всяком случае складывается такое впечатление.
Ну, Бава просто захотел высказаться первым. Дабы где-нибудь в кондуите отметили его “вклад” с российскими агрессорами.А может он ведет летопись своих постов с подобными мнениями, чтобы похвастать на каких-нибудь партийных посиделках, как он борется с Российской империей. Представляю, как он демонстрирует эту презентацию. В кругу единомышленников, посасывая пивко или растворяя печенюшку в чашке чая. И комментируя с оценкой всех своих неприятелей на форуме.
(78.57.240.10) Bava пишет:
2017 02 17 at 18:35
Поживем, увидим. Усть-Луга уже 15 лет “принимает” на погрузку суда более 5 000 тонн.” ты хотя бы вопросом поинтересовался дурень ! а во вторых такой гигант как Усть -Луга за год-два не строится, да и ваще мог и не превращаться в гиганта если бы дурни вроде тебя сидящие в правительствах , имели бы голову на плечах, а не то что больше напоминает щёки те что висят пониже спины как у тебя! И транзит и грузооборот и прочая и прочая пополняющее бюджеты были бы и молочка и шпроты !мосты развалены надолго если не навсегда
Кстати как дела в конторе?
Ты в беседку загляни там сюрпрайз. Правда я знал что будешь прятаться от темы .
Поживем, увидим. Усть-Луга уже 15 лет “принимает” на погрузку суда более 5 000 тонн.