Российский суд отклонил просьбу Р. Замольскиса отбывать наказание в Литве

Российский суд отклонил просьбу одного из отбывающего наказание в России одного из известных литовских преступников Ромаса Замольскиса отбывать наказание в Литве.

Как сообщила газета Lietuvos rytas, Екатеринбургский суд отклонил просьбу Р. Замольскиса о его депортации на родину и заявил, что литовец должен отбывать наказание в России, пока не возместит ущерб, нанесенный предпринимателю Александру Касьянову и его супруге, которых Р. Замольскис вместе с Валерием Поваровым и Михаилом Клоком 16 июля 2004 года пытались взорвать.

Р. Замольскис оправдывается тем, что не возместил ущерб пострадавшему потому, что у него нет денег, поскольку в заключении ему не разрешают работать. Р. Замольскис был задержан в России в 2014 году. Литовская полиция ищет его с 2001 года, когда он сбежал во время операции по освобождению заложников в Панявежисе. Его сообщник Виргиниюс Савицас был застрелен сотрудниками спецотряда полиции Aras во время операции по освобождению заложников. Р. Замольскис и его сообщник, 25-летний Виргиниюс Савицкас обстреляли преследовавших их полицейских. Раненному Р. Замольскису удалось скрыться.

В июне прошлого года российские СМИ сообщили, что суд Екатеринбурга наказал Р. Замольскиса 16-ю годами лишения свободы, признав его виновным в нелегальном хранении оружия, кражах, грабежах, покушении на убийство.

Р. Замольскис и два его сообщника осуждены за преступления, совершенные в Свердловской области РФ в 2003–2006 годах.

Сотрудники Вильнюсской окружной прокуратуры подозревают Замольскиса в том, что в 2001 году он совершил в Литве 22 преступления, включая убийства, кражи, ограбления, незаконное владение оружием и наркотиками.

BNS

Метки: Литва