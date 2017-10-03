  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.03 Текущий номер: N39 (1179) 28 сентября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Российский суд отклонил просьбу Р. Замольскиса отбывать наказание в Литве

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 03, 14:00   |   Комментариев: 0

Российский суд отклонил просьбу одного из отбывающего наказание в России одного из известных литовских преступников Ромаса Замольскиса отбывать наказание в Литве.

Как сообщила газета Lietuvos rytas, Екатеринбургский суд отклонил просьбу Р. Замольскиса о его депортации на родину и заявил, что литовец должен отбывать наказание в России, пока не возместит ущерб, нанесенный предпринимателю Александру Касьянову и его супруге, которых Р. Замольскис вместе с Валерием Поваровым и Михаилом Клоком 16 июля 2004 года пытались взорвать.

Р. Замольскис оправдывается тем, что не возместил ущерб пострадавшему потому, что у него нет денег, поскольку в заключении ему не разрешают работать. Р.   Замольскис  был задержан в России в 2014 году. Литовская полиция ищет его с 2001 года,   когда он сбежал во время операции по освобождению заложников в Панявежисе. Его сообщник Виргиниюс Савицас был застрелен сотрудниками спецотряда полиции Aras во время операции по освобождению заложников. Р.   Замольскис    и его сообщник, 25-летний Виргиниюс Савицкас обстреляли преследовавших их полицейских. Раненному Р.   Замольскису   удалось скрыться.

В июне прошлого года российские СМИ сообщили, что суд Екатеринбурга наказал Р. Замольскиса 16-ю годами лишения свободы, признав его виновным в нелегальном хранении оружия, кражах,   грабежах,   покушении на убийство.

Р.   Замольскис  и два его сообщника осуждены за преступления, совершенные в Свердловской области РФ в 2003–2006 годах.

Сотрудники Вильнюсской окружной прокуратуры подозревают   Замольскиса   в том, что в 2001 году он совершил в Литве 22 преступления, включая убийства, кражи, ограбления, незаконное владение оружием и наркотиками.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿