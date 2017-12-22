Российский военный пункт в сирийском Тартусе могут расширить до 24 гектаров и организовать там базы отдыха

Госдума на дополнительном пленарном заседании в четверг ратифицировала соглашение с Сирией “О расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики”.

Целью документа, внесенного 13 декабря президентом Владимиром Путиным, является создание правовой базы, регулирующей условия нахождения пункта МТО ВМФ РФ. Им регламентируются функционирование, порядок захода и выхода военных кораблей РФ, имущественные отношения, а также условия использования земельных участков и акваторий. Соглашение заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды.

– В Тартусе могут организовать базы отдыха для российских военных

В частности, согласно тексту договора, подписанному 18 января 2017 года в Дамаске, Сирия выражает согласие с РФ “в расширении территории пункта материально-технического обеспечения, а также в развитии и модернизации его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа”. Территория пункта включает в себя береговую зону, водную акваторию в районе порта Тартус и причальную зону. “Соглашение позволяет на безвозмездной основе расширить территорию пункта материально-технического обеспечения до 24 гектаров”, – сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков, представляя законопроект в Госдуме. Об этом сообщает РИА “Новости”. Сегодняшнюю площадь базы он не уточнил.

По его словам, Россия получает в безвозмездное пользование элементы инфраструктуры порта Тартус, включая стационарные причалы и складские объекты, позволяющие осуществлять хранение и перевалку грузов различного назначения.

Соглашение также закрепляет за Россией право единовременно содержать в пункте МТО ВМФ РФ до 11 военных кораблей, включая корабли с ядерными энергетическими установками.

Отмечается, что личный состав пункта МТО, а также подрядчики беспрепятственно пересекают границу Сирии и не подлежат досмотру пограничными и таможенными органами САР.

“Внешняя охрана границ мест дислокации пункта МТО осуществляется силами и средствами сирийской стороны, а охрана внешних морских границ и противовоздушная оборона пункта, внутренняя охрана и поддержание правопорядка осуществляется силами и средствами российской стороны”, – говорится в сопроводительных документах.

По словам главы профильного комитета по международным делам Леонида Слуцкого, ратификация этого соглашения имеет стратегическое значение. “Нахождение на территории Сирии пункта МТО в полной мере отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств”, – подчеркнул он.

Военная база в Тартусе существует с 1971 года. Здесь располагается единственный за пределами бывшего СССР российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, где могут обслуживаться российские боевые корабли в Средиземном море. В октябре 2016 года Минобороны РФ решило создать в Тартусе постоянную военно-морскую базу.

Напомним, президент Путин посетил 11 декабря авиабазу “Хмеймим” в Сирии, где объявил о разгроме “наиболее боеспособной группировки международных террористов”. Он поручил приступить к выводу из Сирии значительной части российского воинского контингента. Планируется, что российские силы, которые останутся в Сирии, смогут обеспечить дальнейшую стабилизацию ситуации в арабской республике. Помимо пункта МТО в Тартусе продолжит работать и авиабаза “Хмеймим”, которую ранее в этом году Россия также получила в пользование еще почти на полвека.

В Тартусе могут создать базы отдыха для российских военных

На базе ВМФ РФ в сирийском Тартусе могут быть созданы базы отдыха для российских военнослужащих, выполняющих задачи в Сирии, и их семей, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

“Наверное, есть необходимость предусмотреть базы отдыха для наших военнослужащих и прежде всего для моряков и представителей семей, в которых мужья будут выполнять задачи в Хмеймиме и в Тартусе”, – сказал Шаманов в четверг на заседании Госдумы при рассмотрении вопроса о ратификации российско-сирийского соглашения. Об этом сообщает “Интерфакс”.

Глава комитета добавил, что “в результате проведенных переговоров представителей Министерства обороны, нашего военно-промышленного комплекса, уже сегодня развернуты работы, чтобы, повышая статус, мы могли увеличивать технические и иные возможности” на базе в Тартусе.

NEWSru.com

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