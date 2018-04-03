Российский “Янтарь” последним из иностранных судов прекратил поиск пропавшей аргентинской подлодки “Сан-Хуан”

Российское океанографическое судно “Янтарь” прекратило поиски аргентинской подводной лодки San Juan, пропавшей в Атлантическом океане в ноябре прошлого года. Об этом сообщает местное агентство Telam.

Почетный консул России в городе Мар-дель-Плата, где находится военно-морская база, на которой базировалась пропавшая субмарина, Хорхе Кузнецов подтвердил, что “Янтарь” “фактически официально завершил свое участие” в операции по поиску “Сан-Хуана” по решению российского правительства.

“Нам сказали, что оно отправилось в Уругвай, а затем зайдет в Буэнос-Айрес, но уже не вернется в зону поиска”, – заявила Мальвина Вальехос, которая приходится сестрой моряку Селсу Оскару Вальехосу, находившемуся на борту пропавшей подлодки.

После отплытия “Янтаря” в зоне поисков подлодки не осталось ни одного иностранного судна из тех, что приняли участие в поисковой операции, сообщает телеканал CBA 24. Теперь дальнейший успех поисков зависит только от аргентинского правительства.

Дизель-электрическая подводная лодка “Сан-Хуан” перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года при переходе из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее борту находились 44 члена экипажа: 43 мужчины и женщина – 35-летняя лейтенант Элиана Мария Кравчик, первая в истории Аргентины и всей Латинской Америки женщина-подводник в офицерском звании.

Во время последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии. Моряки также несколько раз сообщали о проблемах с электропитанием и коротком замыкании в одном из аккумуляторов.

Между тем ВМФ и лично президент Аргентины Маурисио Макри заверили, что подлодка в последнее плавание отправилась в “идеальном состоянии”. После ЧП ВМС Аргентины заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением “Сан-Хуана”.

После исчезновения “Сан-Хуана” власти Аргентины организовали спасательную операцию. Помощь в ней Буэнос-Айресу оказывали более 10 стран, в том числе Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания и Уругвай.

Россия присоединилась к операции в конце ноября. Помимо “Янтаря” Москва предоставила аргентинским властям для поисков телеуправляемый подводный аппарат “Пантера плюс”.

Пентагон направил на поиски аргентинской субмарины самолет ВМС США. Кроме того, к операции подключились автономные подводные аппараты Военно-морских сил США.

Всего в поисках участвовали около четырех тысяч человек. Через 15 дней после пропажи субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению членов экипажа прекращается, но поиск самой подлодки продолжится. 15 декабря 2017 года власти Аргентины признали весь экипаж подлодки погибшим.

В январе 2018 года управление военно-морской разведки США (Office of Naval Intelligence, ONI) на основе данных Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщило, что подводная лодка “Сан-Хуан” была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд.

NEWSru.com

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