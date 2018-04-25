Российско-турецкие переговоры

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В Кремле состоялись переговоры главы Российского государства с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Россию с рабочим визитом.

В ходе беседы в узком составе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематику сирийского урегулирования. Затем переговоры продолжились с участием членов делегаций.

По завершении российско-турецких консультаций главы государств дали совместную пресс-конференцию.

Военные и дипломаты России и Турции продолжат усилия по постконфликтному восстановлению Сирии, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Важное значение имеет сотрудничество России и Турции в постконфликтном обустройстве Сирии. Договорились с господином президентом, что военные и дипломаты двух стран продолжат скоординированные усилия на этом направлении с целью содействовать массовому возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам российского президента, усилия по созданию Конституционного комитета Сирии пока не увенчались успехом. «Конечно, уделили внимание теме создания Конституционного комитета, который призван заняться основополагающими аспектами будущего государственного устройства Сирии. Российские и турецкие дипломаты в плотном контакте с иранскими коллегами провели серьезную работу по согласованию состава этого комитета, выполнили все договоренности, достигнутые в Стамбуле с французской и немецкой сторонами. Увы, сформировать Конституционный комитет до конца прошлого года не удалось», — отметил Путин.

Однако, по его словам, благодаря общим усилиям «заложена прочная и сбалансированная основа для запуска устойчивого и жизнеспособного процесса политического урегулирования».

Путин объявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «были обсуждены и вопросы, связанные с окончательной ликвидацией террористических группировок на сирийской территории».

Также разговор зашел о том, как осуществляется российско-турецкий меморандум о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. «Обменялись мнениями о том, какие дополнительные шаги Россия и Турция могут предпринять для стабилизации ситуации в районе Идлиба», — сказал Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что вывод войск США из Сирии станет позитивным шагом, который стабилизирует обстановку на северо-востоке страны. Москва, по словам Путина, в этом контексте поддерживает налаживание диалога сирийских властей с представителями курдов, вооруженные формирования которых действуют на северо-востоке Сирии. «Мы поддерживаем налаживание диалога официального Дамаска с представителями курдов. Такой диалог будет способствовать консолидации сирийского общества и национальному примирению, пойдет на пользу не только Сирии, но и всем соседним государствам», — пояснил российский лидер.

Президент РФ отметил, что российско-турецкие встречи проводятся довольно часто, но, вместе с тем, «весьма полезными являются и российско-турецко-иранские саммиты в Анкаре и Тегеране в рамках астанинского процесса, которые были посвящены урегулированию ситуации в Сирии».

«Мы готовимся организовать в ближайшее время очередной такой саммит в России. С господином президентом (Турции) мы в целом договорились о месте и о примерной дате. Нам нужно согласовать еще с нашими иранскими партнерами», — сказал Путин.

По его словам, российско-турецкие переговоры «прошли в традиционной для российско-турецкого диалога конструктивной и деловой атмосфере».

NEWSru.com

