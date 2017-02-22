Российское ТВ – в зоне особого внимания

За год число смотрящих новости на российских каналах в Литве сократилось на треть, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Министерства иностранных дел Литвы. Репрезентативный опрос общественного мнения провела компания Vilmorus со 2 по 10 декабря 2016 года, были опрошены 1002 жителя страны в возрасте 18 лет и старше.

По данным опроса, 24% респондентов смотрят новости на «Первом Балтийском канале», а 14% – на телеканале РТР.

«Это почти на треть меньше, чем в результатах опроса, проведенного конце 2015 года», – отмечено в сообщении МИД. В 2015 году на вопрос о том, новости по каким иностранным каналам постоянно смотрят жители, 32% назвали «Первый Балтийский канал», а 26% – РТР.

Напомним, что в ноябре прошлого года Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТ) на три месяца остановила трансляцию канала «РТР Планета» в Литве. В 2016 году комиссия из-за нарушений обязала ввести плату за просмотр NTV Mir Lithuania.

ЕК: временная приостановка вещания «РТР-Планета» – обоснованна

Решение Литвы приостановить с 21 ноября 2016 года по 21 февраля 2017 года вещание российского телеканала «РТР- Планета» соответствует нормам ЕС. Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.

«Еврокомиссия оценила принятые Литвой меры с точки зрения Директивы по аудиовизуальным услугам, которая запрещает пропаганду ненависти. Литва продемонстрировала, что телеканал допустил серьезные нарушения этого запрета. Поэтому комиссия приняла решение, что временная приостановка вещания Литвой была обоснованной», – говорится в заявлении ЕК.

Еврокомиссия также отметила, что это уже второй запрет, наложенный Литвой на деятельность российского телеканала. Первый имел место в 2015 году и, по мнению Еврокомиссии, также являлся обоснованным с точки зрения норм ЕС.

Санкциям со стороны подведомственной парламенту Литвы Комиссии по радио и телевидению (контролирует деятельность теле- и радио-ретрансляторов) за якобы звучавшие в эфире призывы к войне и разжигание розни за последние несколько лет подвергались практически все ретранслируемые по кабельным сетям российские телеканалы. Как правило, это отключение от эфира на три месяца. С декабря 2015 года канал «РТР-Планета», по требованию комиссии, был изъят из программных пакетов кабельных сетей и стал доступен только за дополнительную плату.

С тех пор Литва регулярно выдвигает претензии к российским телеканалам. Последняя приостановка свободного вещания канала «РТР-Планета» на три месяца произошла 21 ноября 2016 года.

Cанкции грозят каналу TVCI

Из-за возможных нарушений грозят санкции российскому каналу ТВ Центр в Литве. Литовская комиссия по радио и телевидению на этой неделе намечает обсудить санкции в отношении зарегистрированного в России канала ТВ Центр, в информационной передаче которого тенденциозно освещались события января 1991 года в Литве. Не исключают и временное ограничение ретрансляций ТВЦ в Литве.

Возможное нарушение зафиксировано 27 января 2017 года в информационной передаче «В центре событий с Анной Прохоровой», где показывали репортаж о решении Литовского апелляционного суда в деле бывшего «омоновца» Владимира Разводова. В репортаже сообщили, что отделение Литвы от СССР было незаконным и антиконституционным, деятелей «Саюдиса» назвали «радикалами» и «сепаратистами», также сказали, что в начале 1991 г. «литовские националисты начали блокировать работу советских ведомств». Бывший сотрудник Вильнюсского ОМОНа, с которым говорили авторы передачи, Виктор Рощин уверял, что в январе 1991 года телебашню и другие здания в Вильнюсе штурмовали только потому, что хотели пресечь распространение «Саюдисом» «лжи и пропаганды». «Комиссия считает, что это может быть разжиганием розни и ненависти, мы дополнительно попросили независимых экспертов оценить эту передачу», – сказала Кяршене.

Представитель ЛКРТ Бируте Кяршене отметила, что раньше в программах этого вещателя нарушений не было.

Инф. «ЛК»

Метки: Cанкции, N8 (1148) 23 февраля, внимание, Российское ТВ, РТР-планета, ТВЦ