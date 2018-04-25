Россия будет платить за транзит газа

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Россия не прекращала транзит газа для Калининградской области по территории Литвы после ввода в эксплуатацию терминала СПГ. Об этом сообщил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. «Речь идет именно о моментальном сокращении транзита, значительном сокращении, но оно было произведено в целях проведения испытаний», — отметил министр.

По словам Вайчюнаса, все соглашения соблюдаются. «У оператора литовской газопередающей системы есть долгосрочный договор о транзите в Калининград до 2025 года. Это договор по формуле «транспортируй или плати», иными словами, те объемы газа, о которых договорено до 2025 года, будут ли они транспортироваться или не будут — за эти объемы должно быть заплачено. В финансовом отношении и Литва, и оператор нашей передающей системы до 2025 года защищены, потому что именно таков договор.А это моментальное сокращение естественно, технически необходимое, кратковременные сокращения объемов возможны», — объяснил министр.

Во время запуска терминала глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Калининградская область отключена от магистрального газопровода через Беларусь и Литву. «На схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск–Вильнюс–Каунас–Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через морской приемный терминал», — отметил он.

Информация «ЛК», BNS