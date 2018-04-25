Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга

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Минсвязь Белоруссии и Минкомсвязь России достигли договоренности об отмене роуминга между странами. Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.

Вопрос отмены роуминга обсуждался в ходе прошедшего 10 августа в Смоленске заседания коллегий Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ под председательством министров Сергея Попкова и Константина Носкова.

«Один из способов решения поставленной задачи – гармонизация тарифов на роуминг, практическая реализация потребует участия всех игроков рынка: операторов электросвязи, отраслевых министерств. Планируется, что дальнейшая работа будет проводиться по плану действий, одобренному совместной коллегией и закрепленному в Дорожной карте. Положительным результатом работы в данном направлении ожидается снижение тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов, экономия средств потребителей, увеличение деловой и туристической активности», – говорится в сообщении.

Примерные сроки отмены роуминга между странами пока не называются. Как напоминает РБК, в сентябре прошлого года глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что международный роуминг для стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут отменить в течение двух-трех лет.

Напомним также, что ранее ФАС добилась отмены российскими операторами платы за роуминг в поездках по стране.

NEWSru.com