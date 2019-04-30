Россия и Иран проведут совместные морские учения

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В понедельник, 29 апреля, командующий иранскими военно-морскими силами Хоссейн Ханзади заявил на пресс-конференции в Тегеране, что в этом году Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения в южных водах Ирана, передают агентства Mehr и РИА Новости.

Иранский командующий также добавил, что флоты Ирана и России продолжат сотрудничество по «различным оперативным, образовательным и техническим вопросам».

Ранее в январе Ханзади заявлял, что иранские ВМС готовятся к проведению совместных военно-морских учений с ВМФ России в Каспийском море.

NEWSru.com.il