Россия и КНР до конца года подпишут соглашение о расчетах в нацвалютах вместо доллара

🔊 Воспроизвести

Россия и Китай до конца текущего года намерены подписать соглашение о расчетах в национальных валютах. Как сообщил по итогам российско-китайских межправительственных переговоров глава Внешнэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов, которого цитирует ТАСС, проект соглашения представлен главам правительств двух стран.

Шувалов заявил, что у России и Китая уже есть свой канал — аналог системы расчетов SWIFT. «Надо просто договориться, как мы будем взаимодействовать, используя эти каналы и другие формы, чтобы проводить эти расчеты. Мы понимаем, как эта схема должна работать, она должна быть описана в соглашении. В кратчайшие сроки — было бы отлично, если бы мы смогли подписать до конца года», — сказал Шувалов.

По его словам, китайская сторона при переговорах проявила повышенный интерес к заключению такого соглашения, и главам правительств России и Китая уже представлен проект соглашения о взаимных расчетах. «Был представлен проект соглашения. Его обсуждали и министры финансов, и заместители председателя правительства РФ, и заместитель премьера госсовета КНР», — сообщил он.

По словам главы ВЭБ, председатель КНР, заявивший о необходимости подписания соглашения в кратчайшие сроки в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, «погружен в детали» по этой проблеме. «Он даже сказал, какие вещи они точно хотели бы отразить в таком соглашении», — отметил Шувалов, добавив, что представитель ВЭБ будет принимать непосредственное участие в этой работе. «Надо договориться, как мы будем работать и кто будет уполномоченным оператором с каждой стороны», — заключил он.

NEWSru.com