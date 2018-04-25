Россия и Саудовская Аравия будут координировать добычу нефти

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и его российский коллега Сергей Лавров договорились об активизации сотрудничества между двумя странами.

Об этом пишут в среду, 29 августа, зарубежные СМИ и, в частности, агентство новостей ТАСС

Москва и Эр-Рияд намерены тесно координировать свои действия на мировом нефтяном рынке для поддержания стабильных и взаимоприемлемых цен на энергоносители.

«Мы высоко оценили тесную координацию действий наших стран, наших компаний на мировом рынке углеводородов, которая направлена на обеспечение баланса между спросом и предложением, на поддержание взаимоприемлемых для производителей и потребителей цен на энергоносители, – отметил глава МИД РФ. – Связи между Saudi Aramco, «Новатэком», «Газпромом», «Газпром нефтью», «Сибуром» уже установлены. Активно прорабатываются перспективные контакты по линии «Роснефти».

На совместной пресс-конференции Лавров также сообщил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время намерен посетить Саудовскую Аравию.

NEWSru.co.il