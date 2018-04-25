Россия и Турция ведут переговоры о беспаспортном режиме

🔊 Воспроизвести

Турция и Россия ведут переговоры о соглашении, которые позволит россиянам посещать Турцию без международного паспорта. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы начали консультации, цель которых – предоставить гражданам России возможность въезжать в Турцию на основе внутреннего удостоверения личности», — цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство Anadolu.

По словам Чавушоглу, этот вопрос будет обсуждаться 28 марта в ходе визита в Турцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 8 апреля в Москву вылетит турецкий министр. Беспаспортный режим находится на повестке дня переговоров.

Напомним: в начале февраля 2019 года президент России Владимир Путин предоставил грежданам Турции — обладателям спецпаспортов и профессиональным водителям право безвизового пребывания на российской территории.

NEWSru.com.il