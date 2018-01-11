Россия как двигатель Литвы

Послепраздничный новогодний период для внутренней политики Литвы выдался отнюдь не застойным. Страсти – как на финише предвыборной гонки. И главная тема – снова отношения с Россией. Старт дискуссии, по сути, дала президент Даля Грибаускайте, но по-настоящему жаркой она стала благодаря премьеру Саулюсу Сквярнялису, который раньше очень редко высказывался о внешней политике. Но уже в следующем году президентские выборы, а значит, время потенциальным кандидатам включать форсаж.

«Уникальное государство»

Высказывание премьера оказалось настолько неожиданным и сделанным в предновогоднюю лихорадку, что его не сразу заметили даже литовские СМИ. Только второго января запестрели заголовки: Сквярнялис желает сближения с Россией. Накануне Нового года глава правительства действительно сказал в эфире телеканала LNK, что официальному Вильнюсу следует начинать восстанавливать контакты с представителями Российской Федерации уже в 2018 году.

«Мы (Литва) — уникальное государство ЕС, не имеющее никаких, я подчеркиваю, абсолютно никаких контактов с Россией, — сказал С. Сквярнялис. — Хотя другие страны — те же соседние — активно работают над экономическими вопросами».

По его словам, властям Литвы нужно «выдерживать четкие стратегические границы» во время восстановления связей с РФ.

«Контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены», – заключил он.

И вроде еще на католическое Рождество президент Даля Грибаускайте, пусть с оговорками, чтобы не отступать от своих принципов, сказала, что с «Россией лучше торговать, чем воевать», однако слова премьера вызвали настоящий шквал комментариев и оценок. Ожидаемо – негативных.

«Нет возможностей»

Так, председатель парламента Викторас Пранцкетис сразу же заявил, что не видит возможностей улучшения отношений с Россией, пока президентом страны будет Владимир Путин. Об этом он 3 января рассуждал в эфире радиостанции Žinių radijas.

«Торговые отношения у нас есть, происходят, дипломатические отношения есть, а от ценностей отойти у нас нет ни возможностей, ни желания, а дальше все так, как и сказала президент: без изменения позиции России или ее руководства надеяться на изменения взаимоотношений мы сильно не можем», — сказал Пранцкетис.

Тем временем в социальных сетях – настоящая буря.

Так, экс-премьер Андрюс Кубилюс недоумевает.

«До сих пор мне не казалось, что нам не хватает каких-то «контактов» с Россией. Наоборот, чаще казалось, что это России их не хватает, раз их пропагандистские рупоры так переживают из-за принципиальной позиции Литвы. Чаще большое беспокойство у нас как раз вызывали те, кто эти «контакты» активно искал, а не их отсутствие. Неважно, были ли это наши соседи, или какие-то «прагматики» из Центральной Европы, или из больших западных столиц», — пишет Кубилюс и задает Сквярнялису длинный список вопросов о внешней политике, в который вошли в том числе вопросы энергетики, бегства Литвы из системы БРЭЛЛ, отношение к БелАЭС и так далее.

«Путинская Россия хорошие отношения воспринимает только как собственное влияние и завоевание. Думать, что сегодняшняя Россия вот так возьмет и начнет дружить просто ради дружбы — глупо», — пишет экс-министр обороны Литвы, также консерватор Раса Юкнявичене.

Ну, а экс-глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Арвидас Анушаускас в своем профиле в Facebook признался, что и вовсе собирался писать отдельную статью о том, кто на выборах президента Литвы в 2019 году станет «кандидатом Кремля», однако заявление премьера Сквярнялиса все изменило.

Что хотел сказать премьер?

Мяч на своей стороне премьер долго не держал и в тех же социальных сетях написал развернутое пояснение, что именно он хотел сказать.

«Литва — единственная страна в ЕС, которая не поддерживает никаких рабочих контактов с Россией на политическом уровне. НИКАКИХ (так и написал – заглавными буквами. – Прим. «ЛК»)», — написал Сквярнялис, продолжив, что Россия — «сложный сосед». «Однако для эффективной политики необходимы коммуникационные каналы. Сейчас их нет в принципе. Мы говорим, что их необходимо создать. Должен идти двухсторонний диалог. Мы не должны бояться сказать правду — и сказать прямо в глаза. Смелое и открытое высказывание нашей позиции — наша сила», — добавил премьер.

По его словам, такой открытый диалог — лучше, чем отсутствие любого разговора. «Такой позиции придерживается даже НАТО, которое укрепляет свой восточный фланг, но вместе с тем сохраняет коммуникационные каналы с Россией. (…) Россия лучше понимает не политику тишины, а конкретные действия и работу, с помощью которых мы укрепляем безопасность своей страны, обеспечиваем волю нашего народа защищаться, если такая потребность возникнет», — написал Сквярнялис.

Он подчеркнул, что его правительство не призывает пересмотреть или отказаться от санкций в отношении России. Премьер детально рассказал о важности и нерушимости международных норм, идеалах международного права и целостности любого государства как главного фундамента международных отношений.

«Мы открыто высказываем свою принципиальную позицию, не унижая при этом ни Россию, ни народ этой страны. Мы — не русофобы», — написал Сквярнялис, заявив, что русскоязычное население Литвы пользуется всеми теми же правами, что и этнические литовцы, дискриминация по национальному признаку отсутствует как таковая, следовательно, и Литва надеется на такое же «уважение к нашему государству и нашей истории».

Закончил свою запись премьер рассуждениями про Украину, которую, по его словам, Литва поддерживала и поддерживает, «территориальная целостность должна быть восстановлена», и, в конце концов, «успех Украины может стать примером для России».

Невзирая на санкции

Позицию Саулюса Сквярнялиса по возобновлению политических контактов с Россией по примеру других стран и ведомств Евросоюза одобрил Еврокомиссар от Литвы Витянис Андрюкайтис.

В интервью телеканалу LNK В. Андрюкайтис заявил, что страны ЕС договорились о том, что сотрудничество с Москвой в определенных сферах может осуществляться, невзирая на санкции, которые введены в связи с интервенцией России на Украине.

«Я могу привести вам бесконечное количество примеров того, как страны сотрудничают в тех сферах, которые соответствуют рамкам Совета руководителей. Комиссия делает тоже. Так почему Литва не может этого делать, я никак не могу понять. Почему Германия может, Финляндия может, Бельгия может, а Литва не может?» – заявил В. Андрюкайтис в интервью программе «Панорама недели» телеканала LNK .

«Вероятно, наконец, С. Сквярнялису кто-то посоветовал, что нужно начать думать», – добавил социал-демократ, ответственный в ЕК за вопросы здравоохранения.

Восстановить межправительственную комиссию

А уже на следующий день, 4 января, Саулюс Сквярнялис и вовсе предложил восстановить двустороннюю межправительственную комиссию Литвы и России. В последний раз она заседала в 2011 году.

По его словам, восстанавливать контакты с Россией необходимо для собственных нужд Литвы. Например, в области электроэнергетики. Литва не сможет присоединиться к сетям континентальной Европы и выйти из БРЭЛЛ без переговоров с РФ.

«Если говорить об энергетике, то здесь осуществляются два крупных проекта, это, прежде всего, наша синхронизация и отключение от так называемого кольца БРЭЛЛ, но давайте не будем забывать, что также, как мы, и другие страны БРЭЛЛ проводят технические работы для отключения, чтобы отключиться или избежать последствий отключения. Это не только технические, но и политические вопросы, которые должны решаться технически на определенном уровне», — пояснил Сквярнялис.

Он также намекнул, что Литва не прочь вернуть свою пищевую продукцию на российский рынок. При этом, по его словам, все это ни в коем случае не означает, что он предлагает некую «перезагрузку».

«Никто не говорит о перезагрузке отношений, дружбе. Дружба и партнерство — две разные вещи», — подчеркнул премьер.

Он также опроверг, что все его высказывания означают старт президентской предвыборной кампании, поскольку ранее Сквярнялис в качестве премьера вообще не занимался вопросами внешней политики.

Д. Грибаускайте: Это безответственно

На это предложение сразу отреагировала президент Даля Грибаускайте, которая назвала такие высказывания «безответственными».

«Важнейшие стратегические вопросы энергетики, экономики, транспорта и торговли решаются, прибегая к помощи веса инстанций Евросоюза. Поэтому в настоящий момент оживлять двустороннюю комиссию неправильно, в том числе и с точки зрения национальной безопасности», — говорится в заявлении Грибаускайте, которое распространило информационное агентство BNS.

Она подчеркнула, что политические контакты на высшем уровне могут быть только между странами, которые «демонстрируют дружеские отношения».

«Между тем Россия ломает нормы международного права, ведет агрессивную военную, информационную и кибернетическую политику. Было бы наивно полагать, что с этой страной возможны экономические отношения, которые будут отделены от политики. Россия всегда использовала энергетику, торговлю и другие инструменты для политического давления и увеличения влияния на другие страны. Наш опыт это только подтверждает», — сказала Грибаускайте.

Против восстановления работы комиссии также высказался и глава МИД Линас Линкявичюс.

«Межправительственную комиссию возглавляют министры — министр иностранных дел с литовской стороны, министр транспорта с российской стороны. Последнее заседание состоялось 3−4 октября 2011 года, после этого российская сторона откладывала встречи, и следующего заседания не было», — сказал Линкявичюс, подчеркнув, что сейчас «нет предпосылок» для восстановления работы комиссии.

Л. Линкявичюсу указал на место

Критику со стороны президента премьер «проглотил», опять повторив, что с президентом никаких разногласий нет. Мол, принципы и ценности превыше всего. А вот министру иностранных дел глава правительства указал на его место.

По словам премьера, такие высказывания его подчиненного создают впечатление, что сам Линкявичюс не является членом правительства.

«Министр иностранных дел, видимо, иногда думает, что не является членом правительства, но министр — член правительства», — сказал Сквярнялис.

При этом он заявил, что, несмотря на критику со стороны Грибаускайте, у него нет противоречий с линией президента.

«Ни мой взгляд, ни взгляд президента не отличается по поводу санкций, ни мой взгляд, ни взгляд президента не отличается по поводу ситуации в Восточной Украине, о необходимости соблюдения Минских соглашений, он не меняется и в связи с незаконной оккупацией Крыма, не меняется в отношении агрессивной риторики. Но иметь политический контакт, пусть даже не на высшем политическом уровне, мы обязаны», — настаивал Сквярнялис.

Что все это значит?

Ничего. Весь шум – на пустом месте. Не было ни одного события, которое могло бы спровоцировать такую дискуссию. Она возникла на ровном месте и является абсолютно искусственной. Ну а необходимость вызвана исключительно внутренней повесткой. Россия здесь вообще ни при чем, и это просто повод для решения внутриполитических вопросов. Саулюс Сквярнялис, очевидно, стремится показать избирателю свое отличие от президента Дали Грибаускайте. Он говорит про четкие и прямые высказывания позиции Литвы, но без унижений. Не это ли критика президента, которая называла Россию «террористическим государством»?

При этом дискуссия оказалась чрезвычайно полезной, которая в очередной раз маркировала баррикады. Моментами получилось даже курьезно. Даля Грибаускайте, которая недавно говорила про «лучше торговать, чем воевать», вновь выступила ментором – мол, это «безответственно», а если кто и может заявлять о смене курса, то, очевидно, только она и никто больше.

Еще любопытнее выглядел также потенциальный кандидат на пост президента, экс-посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас, который совершил настоящий вояж по СМИ, где твердил о несолидности поведения Саулюса Сквярнялиса. Хотя сам, будучи на работе в Москве, неоднократно высказывался о необходимости сохранения связей, что Кремль и российский народ – не одно и то же, и так далее. А тут – выбили карту, лишили монополии на тему важности добрососедства. Обидно, наверное. Срочно надо уколоть конкурента.

Словом, тема России вновь стала двигателем внутриполитических процессов, ни о каких изменениях или попытках налаживания связей и контактов можно не думать. Так, игра для избирателей.

P.S. «Литовский курьер» сдвинул свой редакционный план публикаций из-за дискуссии руководителей Литвы об отношениях с Россией. Анонсированный в прошлом выпуске «Гид оптимиста» читайте в следующем номере «ЛК».

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N2 (1194) 11 января, Викторас Пранцкетис, Даля Грибаускайте, Россия, Саулюс Сквярнялис, литовские СМИ, санкции