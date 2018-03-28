Россия, как морское чудовище с длинными шупальцами, продолжит вмешиваться в выборы по всему миру, заявили в Госдепе США

США считают, что российские власти продолжат вмешиваться в международные выборы даже после масштабных дипломатических высылок. Об этом заявила на брифинге 27 марта пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт. При этом она сравнила Россию с чудовищем.

“Мы считаем, что наша страна стала более безопасной после того, как мы заставили этих русских отправиться домой”, – заявила Науэрт, комментируя высылку 60 российских дипломатов, о которой было официально объявлено днем ранее.

Журналисты поинтересовались у нее, означает ли это, что американские выборы в конгресс осенью 2018 года пройдут без российского вмешательства. Науэрт заявила, что это не так: “У России длинные руки; у России много щупалец. Мы предполагаем, что русские продолжат проявлять интерес к нашим выборам, но также и к выборам во многих других странах”, – отметила представитель департамента (ее слова приводит сайт ведомства).

“Руки и щупальца?” – переспросил один из журналистов. “Да, именно. <…> Это как чудовище из глубин моря”, – пояснила Науэрт со смехом.

Вскоре в Twitter российского посольства в США появилась эта цитата из выступления Науэрт, к которой был приложен антибольшевистский плакат времен нацистской Германии. На плакате изображены красный паук в каске красноармейца, “оседлавший” земной шар, и надписи “Большевизм” и “Большое антибольшевистское шоу”, отмечает РИА “Новости”.

“Сегодня мы стали свидетелями “Большого антибольшевистского шоу” в исполнении официального представителя госдепартамента”, – прокомментировали в российском посольстве.

Напомним, 26-27 марта около 20 стран Европы, в том числе Франция, Германия, прибалтийские государства, Украина, а также США, Канада и Австралия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое в Лондоне назвали химической атакой, организованной российскими спецслужбами. В Кремле заявили, что такой шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

NEWSru.com

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