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Россия нацелилась на литовские рынки экспорта зерна

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 10, 11:00   |   Комментариев: 0

Россия, у которой в прошлом году был большой урожай зерна, нацелилась на один из важнейших экспортных рынков зерновых Литвы – Саудовскую Аравию, сообщила в среду деловая газета Verslo zinios.

По сути прежде Россия не экспортировала зерно в Саудовскую Аравию по причине строгих требований к качеству зерна, ввозимого в эту страну. Все же Москва надеется, что требования смягчатся. В свою очередь, арабская страна пригласила российские компании регистрироваться на торговых платформах, хотя все еще не изменила жестких правил импорта. По утверждению издания, источники Bloomberg сообщают, что две российские компании уже воспользовались приглашением.

BNS напоминает, что в прошлом году Россия собрала рекордный урожай зерна. По данным российской национальной статистической службы “Россстат”, урожай составил 134,1 млн. тонн в чистом весе и был на 11,1% больше, чем в 2016 году.

BNS

Метки: 

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