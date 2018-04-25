Россия называет расследование шпионажа в Литве антироссийской акцией

🔊 Воспроизвести

Министерство иностранных дел России и посольство РФ в Вильнюсе в среду заявили, что проводимое литовскими правоохранительными органами расследование шпионской деятельности в пользу Москвы является антироссийский акцией и шагом, удаляющим от демократии.

Агентство «Интерфакс» цитирует министерство иностранных дел РФ, которое называет аресты проявлением русофобии и шагом, удаляющим от демократии.

«Нет сомнения: затеянная здесь новая шпионская возня — это очередная серьёзная и грубая антироссийская акция литовских властей», – говорится в ответе посольства на вопрос корреспондента агентства новостей ИТАР-ТАСС.

Ответ опубликован на сайте посольства.

Литовская правоохрана в среду объявила, что проводит новое расследование о вероятном шпионаже в пользу России, в котором подозрения предъявлены неназванной «целой сети лиц», в том числе и бывшему председателю Социалистического народного фронта Альгирдасу Паляцкису. Он находится в заключение с октября.

По словам генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса, при шпионаже целились на «самые чувствительные точки для общества», включая рассматриваемое в суде дело о событиях 13 января 1991 года.

Правоохранительные органы «из тактических соображений следствия» не называют точное число подозреваемых, однако подтверждают, что в рамках расследования во вторник был задержан бывший лидер просоветской организации «Единство», гражданин России Валерий Иванов.

И все же правоохрана пока лишь только выясняет, шпионил ли В. Иванов в пользу России. Он был задержан из-за найденного у него огнестрельного оружия.

За шпионаж в Литве грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

BNS