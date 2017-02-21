Россия представляет угрозу, но хлопать дверьми перед ней не нужно – сенатор США Р. Дурбин

Соединенным Штатам не следует полностью отказываться от сотрудничества с Россией, однако необходимо помнить, что Москва представляет угрозу, говорит находящийся с визитом в Литве сенатор США от Демократической партии Ричард Дурбин.

“Я не собираюсь хлопать дверьми и говорить, что мы совсем не будем общаться с ними, но я не наивен. Я знаю, что Путин (президент РФ Владимир Путин – ред.) сделал на Украине, я знаю, что он сделал в Грузии, я знаю, что он может сделать в странах Балтии, – сказал Р. Дурбин журналистам после встречи с президентом Далей Грибаускайте. – Он является угрозой для суверенитета и безопасности этих стран”.

Это сенатор сказал после того, как некоторое время назад президент США – республиканец Дональд Трамп выразил желание улучшить отношения с Москвой. Обеспокоенность в Европе усилили заявления Д. Трампа о том, что НАТО – отживший блок.

Лидеры стран – членов Альянса в прошлом году тоже решили восстановить диалог с Россией. Руководство НАТО говорит, что это необходимо для достижения взаимной прозрачности при организации учений и чтобы избежать инцидентов из-за столкновения военных.

Сильное охлаждение в отношениях Запада и России произошло в 2014 году после интервенции России на Украине. И США, и Евросоюз ввели из-за этого санкции в отношении России.

На прошлой неделе несколько сотрудников администрации США приехали в Европу, чтобы успокоить союзников относительно обязательств Америки в НАТО.

Эти обязательства подтвердили в Брюсселе и на Мюнхенской конференции по безопасности секретарь по обороне США Джеймс Мэттис и вице-президент США Майк Пенс.

Однако сенатор Р. Дурбин говорит, что “официальные заявления администрации и записи президента в Twitter трудно совместить”.

“Очень трудно понять, что происходит в Америке в эти 33 дня работы нового президента”, – сказал демократ.

По его словам, большинство сотрудников администрации и парламентариев США поддерживают НАТО и не считают его пережитком, в отличие от Д. Трампа.

Однако Р. Дурбин подчеркнул, что согласен с тем, что Европа должна выделять на оборону больше средств.

“После нашей беседы с президентом Литвы я могу сказать – она относится к этому очень серьезно, и они (Литва) идут в направлении более чем 2% (ВВП на оборону)”, – сказал сенатор.

BNS

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