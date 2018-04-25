Россия проведет у берегов Сирии масштабные военно-морские учения

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25 кораблей российского военно-морского флота и 30 боевых самолетов примут участие в учениях, которые пройдут 1-8 сентября в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации.

Согласно заявлению, в них будут участвовать корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолёты дальней, военно-транспортной и морской авиации, будет отработан комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне.

«В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолётов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолёты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолёты Су-30СМ морской авиации», — сообщает министерство обороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег против бездействия в сирийской провинции Идлиб – последней, контролируемой противниками Башара Асада.

«Обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения, вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, вот этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие», — цитирует его агентство ТАСС.

Сирийская армия продолжает наращивать силы на границах провинции, которую Турция считает зоной своих интересов. Агентство SANA утверждает, что Турция причастна к подготовке провокации с применением химического оружия, которую, якобы, готовит вооруженная оппозиция.

Российские представители, говоря о причастности гуманитарной организации «Белые каски» к готовящейся химической атаке, утверждают, что «провокация» будет использована западными странами для удара по законному правительству Сирии.

NEWSru.com.il