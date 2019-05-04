Россия стала лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года

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Российский центробанк стал лидером по количеству купленного золота в I квартале 2019 года на фоне стремления уменьшить зависимость от американского доллара.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

Страны пополнили свои запасы золота на 145,5 тонны в I квартале, что на 68 процентов превышает аналогичный показатель 2018 года.

По данным WGC, Россия закупила в I квартале 55,3 тонны золота. Таким образом, общее количество золотого резерва страны составило более 2 168 тонн (19 процентов общей суммы резервов). В 2018 году Россия приобрела 274,3 тонны золота.

Как отметили в WGC, среди покупателей золота в этом году остались Казахстан, Турция и Индия, свои резервы также пополнили Китай, Эквадор, Катар и Колумбия.