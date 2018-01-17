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Россия – важнейший партнер Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 18, 0:02   |   Комментариев: 0

Объемы литовского экспорта в январе – ноябре 2017 года составили 24,089 млрд евро, а импорта – 26,356 млрд евро, или соответственно на 17% и на 17,5% больше, чем за такой же период 2016 года.

Экспорт  только товаров литовского происхождения за год вырос на 14,8% до 14, 236 млрд евро, а без минеральных продуктов – на 11,4% до 11,255 млрд евро.

Фото BFL/А.Уфартаса

Важнейшими партнерами по экспорту Литвы были Россия (14,7% совокупного экспорта), Латвия (10%), Польша (8,2%), а по импорту – Россия (12,8%), Германия (12,4%), Польша (10,6%).

Экспорт Литвы за 11 месяцев прошлого года рос быстрее, чем во всех других странах ЕС, отмечает Eurostat.

По росту экспорта к Литве вплотную приблизилась Швеция – 16%.

В Латвии экспорт увеличился на 12% до 11,2 млрд евро, в Эстонии – на 8% до 11,8 млрд евро, импорт рос соответственно на 16% до 13,6 млрд евро и на 10% до 13,5 млрд евро.

Самый большой торговый дефицит в странах Балтии в январе – ноябре прошлого года был отмечен в Латвии – 2,4 млрд евро. В Литве этот показатель составил 2,3 млрд евро, в Эстонии – 1,7 млрд евро.

В целом по ЕС экспорт возрос на 8,7% до 1,716 трлн евро, импорт – тоже на 8,7% до 1,704 трлн евро. Торговый профицит Сообщества составил 11,3 млрд евро.

В прошлом году литовский экспорт на российский рынок вырос до 28%, таким образом, торговые отношения Литвы и России становятся интенсивнее, сообщил старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

В прошлом году Литва экспортировала в Россию товаров на сумму около 3,5 млрд евро.

Для нашей стрены Россия остается крупнейшим экспортером, опережая такие страны, как Латвия, Польша, Германия и США. При этом большая часть товаров не производится в самой Литве, а реэкспортируется.

Мачюлис предполагает, что, несмотря на обоюдные санкции, часть литовских товаров все равно попадала на российский рынок. После введения запрета экспорт молочной продукции из Литвы в Россию сократился практически до нуля, в то время как экспорт в Беларусь увеличился в десять раз.

Россия также занимает лидирующую позицию среди стран, из которых импортирует Литва. Около 80% импорта составляют нефть и природный газ.

Инвестиционные потоки между Литвой и Россией с 2014 года сократились примерно в два раза. На сегодняшний день инвестиции из России составляют 1,7% от общего числа иностранных инвестиций, из Литвы в Россию – в прошлом году составили 4%.

«Таким образом, несмотря на холодные политические отношения, экономические отношения между Литвой и Россией остаются жизнеспособными», — подчеркнул Мачюлис.

Инф. «ЛК»

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