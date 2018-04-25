Россия видит смысл вести переговоры по Донбассу только с США – Лавров

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korrespondent.net

Российский министр обвинил США в том, что они хотят создать «новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно у границ РФ».

Нормандский формат переговоров для решения конфликта в Донбассе после «политического» убийства главы ДНР Александра Захарченко собирать «кощунственно», учитывая, что Берлин и Париж не высказали своего осуждения, а США – единственные, кто может влиять на Украину.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 4 сентября, в эфире программы Большая игра на Первом канале.

«Нормандский формат – мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке. В более широком плане в условиях, когда ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год. Единственный, кто может влиять на украинскую сторону, – это США», – сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил, что Москва в сложившейся в настоящее время ситуации будет действовать по принципу «10 лет переговоров лучше одного дня войны» и воздержится от жестких реакций. Поэтому, по его словам, Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей.

«Мы будем требовать, чтобы те, кто руководит действиями Киева, заставили киевские власти эти договоренности выполнять. К сожалению, эти те, кто руководит на Украине нынешней властью, – это не те, кто подписал минские договоренности. Это Соединенные Штаты Америки», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что России нужно сказать США, чтобы они поставили себе как приоритетную задачу урегулирование кризиса на Украине, Лавров сказал: «Почему мы должны убеждать США?».

«Хочу у них спросить: «У вас-то какой интерес в Украине?». За десять тысяч километров. Не знаю, что США ищут в Украине, кроме того что хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно у границ Российской Федерации», – сказал он.

Напомним, после убийства Захаченко 31 августа Лавров заявил, что встречи в Нормандском формате не будет. Он назвал гибель главы «ДНР» «серьезной ситуацией».

Позже в Кремле заявили, что Россия не собирается выходить из минского процесса из-за гибели Захарченко.