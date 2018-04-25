Россия видит смысл вести переговоры по Донбассу только с США – Лавров

Российский министр обвинил США в том, что они хотят создать «новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно у границ РФ».
Нормандский формат переговоров для решения конфликта в Донбассе после «политического» убийства главы ДНР Александра Захарченко собирать «кощунственно», учитывая, что Берлин и Париж не высказали своего осуждения, а США – единственные, кто может влиять на Украину.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 4 сентября, в эфире программы Большая игра на Первом канале.
Глава российского МИД отметил, что Москва в сложившейся в настоящее время ситуации будет действовать по принципу «10 лет переговоров лучше одного дня войны» и воздержится от жестких реакций. Поэтому, по его словам, Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей.
«Мы будем требовать, чтобы те, кто руководит действиями Киева, заставили киевские власти эти договоренности выполнять. К сожалению, эти те, кто руководит на Украине нынешней властью, – это не те, кто подписал минские договоренности. Это Соединенные Штаты Америки», – сказал он.
Отвечая на вопрос о том, что России нужно сказать США, чтобы они поставили себе как приоритетную задачу урегулирование кризиса на Украине, Лавров сказал: «Почему мы должны убеждать США?».
«Хочу у них спросить: «У вас-то какой интерес в Украине?». За десять тысяч километров. Не знаю, что США ищут в Украине, кроме того что хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно у границ Российской Федерации», – сказал он.
Напомним, после убийства Захаченко 31 августа Лавров заявил, что встречи в Нормандском формате не будет. Он назвал гибель главы «ДНР» «серьезной ситуацией».
Позже в Кремле заявили, что Россия не собирается выходить из минского процесса из-за гибели Захарченко.