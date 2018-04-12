Россия возобновила авиасообщение с Египтом: самолет “Аэрофлота” впервые за два с половиной года приземлился в Каире

В Каире впервые за два с половиной года, когда была прекращено прямое авиасообщение между Россией и Египтом из-за крушения над Синаем самолета “Когалымавиа”, приземлился борт из РФ. Рейс “Аэрофлота” вылетел из столичного аэропорта Шереметьево и прибыл в столицу Египта, передает РИА “Новости”.

Руководитель представительства российской авиакомпании в Каире Александр Грехов в разговоре с журналистами подтвердил возобновление прямого авиасообщения между двумя странами. По его словам, египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву уже в четверг, 12 апреля.

В пресс-службе “Аэрофлота” также пояснили, что первым рейсом в столицу Египта отправились около 120 пассажиров. Гендиректор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан уточнил, что на борту находились несколько десятков российских туристов, направляющихся на курорты Красного моря.

Как отмечает агентство, каирский аэропорт теперь оборудован специальным выходом, который будет использоваться исключительно для рейсов в Москву. Кроме того, отныне восемь специалистов по авиабезопасности из России работают в аэропорту для контроля мер безопасности.

Как сообщает ТАСС, операторам самых популярных телеканалов запретили использовать камеры при съемке прилета первого рейса. Они были вынуждены снимать все происходящее на свои телефоны. И родственники, и друзья пассажиров, и журналисты, и сотрудники турфирм, и таксисты, – все вынуждены были наблюдать за выходом россиян из зала у турникетов.

Для официальной встречи первого прямого рейса из Москвы прибыл глава управляющей компании каирского аэропорта Магди Исхак, а также с десяток сопровождавших его официальных лиц. Встреча прошла без оркестра, при этом приятным сюрпризом для пассажиров оказались свежие розы, которыми сотрудники авиаслужб приветствовали каждого выходившего из самолета.

В феврале этого года египетская государственная авиакомпания EgyptAir и российский “Аэрофлот” получили все необходимые разрешения на выполнение рейсов между Москвой и Каиром.

В начале января президент РФ Владимир Путин разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Соответствующие изменения были внесены в указ президента “Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий”.

Этим указом главы государства была отменена рекомендация российским туроператорам воздерживаться от реализации гражданам турпродукта, предусматривающего воздушные перевозки в Каир.

Незадолго до этого Россия и Египет подписали протокол о возобновлении регулярного авиасообщения 15 декабря. Документ разрешил начать все необходимые двусторонние действия по возобновлению полетов, но только в Каир.

“Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года”, – отмечал тогда министр транспорта России Максим Соколов.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании “Когалымавиа”, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли.

ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт, египетские власти долгое время не желали признавать это причиной крушения.

NEWSru.com

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