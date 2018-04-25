Россия вводит запрет на импорт некоторых украинских товаров

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о введении запрета на ввоз в страну ряда товаров из Украины. «Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», — написал Дмитрий Медведев в Twitter.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. «Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», — пояснили в правительстве.

В Кабмине отметили, что Россия может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.

Украинское правительство 18 декабря продлило действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из РФ до 2020 года. Всего в списке более 30 видов товаров. В частности, запрещены к ввозу хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров. В списке также запрет на ввоз железнодорожного оборудования: локомотивов, поездов, вагонов и стрелочных переводов.

belta.by

Фото Валерия Шарифулина/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП