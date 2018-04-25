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Россия хочет поссорить Польшу и с Литвой, и с Украиной, а общая задача соседей — не допустить, чтобы это помешало созданию будущего, говорит находящийся в понедельник в Вильнюсе председатель Сената Польши Станислав Карчевский.

«Провокации в отношениях Польши и Украины связаны с исторической памятью, а в отношениях Польши и Литвы — с польским национальным меньшинством в Литве. Тут Россия подстрекает. Вопросы нацменьшинств решаются сложно, но это не причина, чтобы мы позволяли кому-то третьему играть теми вещами, которые могут нас рассорить», — сказал С. Карчевский во время открытия заседания Парламентской ассамблеи (ПА) Литвы, Польши и Украины.

Глава Сената отметил, что отношения Вильнюса и Варшавы «никогда не были такими, как сегодня». Он также подчеркнул, что несмотря на попытки рассорить литовцев и поляков, людям важно показать реальное сотрудничество стран в областях обороны, энергетики, науки, рынка труда.

«Это сотрудничество интенсивно как никогда после 1990 года», — сказал глава Сената Польши. Политик говорил и об обучающейся в Польше украинской молодежи, о приехавших в Польшу с Украины рабочих.

«Общая задача Польши, Литвы и Украины — сделать все, чтобы это действия России не мешало нам строить настоящее и будущее», — сказал С. Карчевский.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал, что враг Литвы, Польши и Украины не меняется, меняется только его название.

«Мы отмечали столетие провозглашения государства, и давайте вспомним, кто хотел уничтожить наши государства — та же самая Российская империя. Наш враг не меняется, меняется только его название — царская Россия, Московское княжество, Советский Союз, Российская империя», — сказал А. Парубий.

«Тот же враг столетиями пытается, некогда — успешно, уничтожить нашу государственность. И для Украины это сейчас не только теоретический вызов — каждый день наши солдаты сталкиваются с той же самой Российской империей», — добавил он.

В понедельник в Вильнюсе началось двухдневное заседание ПА Литвы, Польши и Украины.

BNS