Россия заблокировала в СБ ООН заявку США по расширению санкций против КНДР

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Россия заблокировала в Комитете Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) заявку США по расширению санкций в отношении КНДР, сообщает МИД РФ и поясняет позицию Москвы в этом вопросе.

Заявка предусматривала введении международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц, включая российский коммерческий банк «Агросоюз», якобы ведущих незаконную деятельность в нарушение действующих санкций против Северной Кореи. Этот список полностью повторяет перечень лиц и организаций, в отношении которых США ввели санкции в начале августа.

Однако представленные американцами доказательства в обоснование своей заявки в СБ ООН «совершенно неубедительны», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В министерстве также считают, что планы Вашингтона расширить санкции против Пхеньяна «идут вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг КНДР». На Смоленской площади полагают, что США стремятся оказывать «максимальное давление» на Пхеньян как можно дольше, «по сути вплоть до завершения процесса денуклеаризации».

Накануне северокорейский МИД заявил , что прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с договоренностями между лидерами КНДР и США невозможен, если администрация Дональда Трампа будет следовать «старым сценариям» в политике в отношении Пхеньяна.

Пхеньян также считает, что ряд официальных лиц в США вовлечен в кампанию санкционного давления против КНДР, несмотря на желание Трампа улучшить отношения между странами.

8 августа информационный портал Vox сообщил, что госсекретарь США Майкл Помпео в течение последних двух месяцев выдвигал властям КНДР конкретное предложение по денуклеаризации Корейского полуострова, в соответствии с которым Пхеньян передает от 60 до 70% своих ядерных боеголовок США или другой третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Первый в истории саммит США-КНДР, в рамках которого встретились Дональд Трамп и Ким Чен Ын, состоялся в Сингапуре 12 июня — после многомесячной истории заочных взаимных угроз и оскорблений . В подписанном по итогам переговоров совместном заявлении Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности. Однако детального плана по атомному разоружению Северной Кореи в декларации не было.

NEWSru.com