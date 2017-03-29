Россияне считают Латвию лидером стран Балтии

«Международная деловая активность, а также самый большой и красивый исторический центр закрепляют за Ригой и Латвией лидерские позиции», — считают российские эксперты из Homes Overseas, составившие обзор рынка недвижимости стран Балтии.

Для нерезидентов рынок недвижимости Латвии выгодно отличается от других Балтийских стран возможностью купить жилье в ипотеку и получить вид на жительство за покупку недвижимости стоимостью от 250 000 евро; рассмотрим, какие еще существуют отличия, какова динамика цен и чем привлекает россиян Латвия в частности и Прибалтика в целом.

Латвия – страна, практически «родная» для россиян. Все помнят советское прошлое, когда поездки в Прибалтику для многих стали совершенно обычным делом. После того как страна вошла в ЕС, она стала еще более привлекательной для переезда и покупки «второго дома». Так, благодаря запуску программы получения ВНЖ при покупке недвижимости в 2010 году, на латвийский рынок жилья хлынул мощный поток иностранных инвесторов, большую часть которого составляли россияне – и заметная доля приходилась на китайцев.

Максимальный спрос со стороны наших соотечественников был направлен на объекты Риги и Юрмалы. И совершенно неудивительно: ведь порог «официального входа» в Европу составлял всего 142 000 евро для Риги – и 71 000 евро для покупки недвижимости за пределами столицы и в республиканских городах.

Однако ситуация резко изменилась в 2014 году, когда латвийские власти повысили стартовый объем инвестиций для получения ВНЖ Латвии до 250 000 евро. Это привело к резкому спаду притока иностранного капитала: объемам инвестиций, поступившим в казну страны по инвестиционной программе, так и не удалось «побить рекордов» первых четырех лет ее существования (около 1 млрд евро). Китайцы, которые активно скупали недвижимость Латвии в погоне за европейским ВНЖ, сдали свои позиции.

В целом недвижимость Латвии считается одной из самых доступных в Европе, и на сегодняшний день около 20% жилья эконом-класса и почти 70% от всего объема сделок в сегменте дорогих объектов (250 000-300 000 евро) приходится на долю иностранцев. По статистическим данным из Земельной книги – латвийского государственного Регистра недвижимой собственности – по проведенным в последние годы сделкам в сегменте жилья премиум-класса, самые востребованные объекты недвижимости продолжают находиться в историческом центре Риги и в курортном городе Юрмала, а самыми активными покупателями по-прежнему считаются граждане России. За ними следуют украинцы, казахи и узбеки. Что касается стоимости квадратного метра жилья в столице Латвии, то цены здесь начинаются от 550 евро и доходят до 5000-6000 евро в престижном районе.

Смешанные тенденции показывает и рынок недвижимости Литвы: цены растут очень скромно, спрос остается депрессивным, зато активность в сфере строительства резко подскочила. Многие эксперты считают литовский рынок недвижимости самым многообещающим из всех Балтийских стран. Традиционно наиболее дорогостоящие объекты сконцентрированы в столице: в Вильнюсе 1 кв. м в среднем обходится покупателям в 1352 евро. В Каунасе и Клайпеде жилье можно купить по цене 957-992 евро за 1 кв. м, а в городах Панявежисе и Шяуляй «квадрат» стоит 539 евро и 573 евро соответственно.

Немного отличается ситуация в Эстонии. Здесь на протяжении трех предыдущих лет специалисты отмечали сильный и стабильный рост цен на жилую недвижимость. В данный момент, по мнению экспертов, этот бум достиг своего «потолка», и рост стоимости значительно замедлился. Сейчас недвижимость в Таллине в среднем стоит 1555 евро/1 кв. м, в Тарту – 1218 евро, Пярну – 935 евро, а в среднем по стране (за исключением столичного региона) жилье можно купить по цене 615 евро за «квадрат».

Пожалуй, основной отличительной особенностью рынка недвижимости Латвии от других Балтийских стран является возможность получить вид на жительство. Для этого необходимо купить недвижимость, жилую или коммерческую, стоимостью от 250 000 евро (в периферийных городах Латвии на эту сумму можно приобрести несколько объектов).

Основное концептуальное отличие Латвии от других Балтийских стран заключается в огромной численности русскоязычного населения и наличии действительно элитных объектов недвижимости в Риге и Юрмале. Международная деловая активность, а также самый большой и красивый исторический центр закрепляют за Ригой и Латвией лидерские позиции.

Недвижимость в Прибалтике всегда считалась инвестиционно привлекательной, ее приобретали для последующей сдачи в аренду. Так, квартира площадью 40 кв. м в Эстонии способна генерировать доход около 380 евро в месяц. В Латвии и Литве каждый «квадрат» может ежемесячно приносить от 6 евро (старая квартира в довоенном здании в Латвии) до 9-10 евро (в центре Вильнюса). Средняя доходность от аренды объекта недвижимости в Латвии составляет 4-5% годовых, в очень редких случаях 7-10%.

Если у покупателя нет возможности оплатить всю стоимость жилья в странах Балтии собственными средствами, то можно прибегнуть к ипотечному кредиту. Так, за выплаты ипотечного кредита в Латвии и Эстонии нерезиденты будут вынуждены переплачивать около 5,5-7% в год, в то время как для обращения за заемными средствами в Литве необходимо наличие вида на жительство, что сразу ставит крест на желании нерезидентов обзавестись местным жильем взаймы.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1153) 30 марта, Латвия, недвижимость, Россия, Эстония