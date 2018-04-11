Россиянин, приехавший на оружейную выставку в Индию, утонул в океане

Житель Екатеринбурга, который прибыл в Индию на открывающуюся в среду, 11 апреля, выставку вооружений DefExpo India-2018, утонул накануне во время купания в океане. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники в местной полиции.

По данным издания, утром во вторник 55-летний Игорь Макаров приехал на пляж в Махабалипураме вместе с пятью коллегами. Макаров и две женщины, несмотря на предупреждения о соблюдении осторожности при купании в океане, решили поплавать.

В воде купальщиков накрыла большая волна, которая потащила их на глубину. Находившиеся на пляже спасатели смогли оказать помощь двум женщинам, их вытащили из воды.

Игоря Макарова спасти не удалось. Тело мужчины было найдено позже. Смерть россиянина констатировали медики в расположенной поблизости больнице. Полиция ведет расследование инцидента.

Организатором российской экспозиции на Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства DefExpo India-201 является “Рособоронэкспорт”. Мероприятие проходит с 11 по 14 апреля 2018 года в индийском городе Ченнаи.

На выставке, проходящей с 2000 года, представлены: бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское и стрелковое вооружение, средства ПВО, военно-морская техника, системы РЭБ и средства связи, армейская авиация, средства обеспечения безопасности инфраструктуры, охраны границ и особо важных объектов.

NEWSru.com

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